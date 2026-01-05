Año de mujeres

DE FRENTE Y DE PERFIL Ramón Zurita Sahagún

Llegamos todas, dijo en su toma de posesión la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al convertirse en la primera mujer en gobernar los Estados Unidos Mexicanos.

Esa referencia fue para resaltar el papel de las mujeres durante su gobierno, lo que se podrá ver en la selección de nueve mujeres candidatas a gobernadoras de Morena en igual número de estados en los comicios de 2027, pero cuyos nombres se conocerán en este año.

Llama poderosamente la atención que en dos estados del país, los gobernadores en funciones intenten que sus compañeras sean quienes los sustituyan.

El fenómeno no es nuevo, ya se intentó, sin éxito en el pasado, aunque en esta ocasión los gobernadores en turno lo hacen con un cinismo total.

Uno ya lo consiguió, Ricardo Gallardo Cardona, en San Luis Potosí consiguió reformar la ley para establecer que solamente mujeres podrán ser candidatas al gobierno estatal en los comicios de 2027, provocando lo que ahora se conoce como la “ley esposa”.

Ruta González Silva, la consorte del gobernador, ya mostró que puede contender, luego de ganar por mayoría la senaduría de esa entidad, con los colores del PVEM.

Su marido Ricardo Gallardo Cardona ha ganado tres elecciones sin el concurso de Morena, aunque es un aliado de ese partido. Primero los venció como candidato a diputado del PRD, después como candidato a gobernador del Partido Verde, sin el apoyo de Morena, y la tercera con la hoy senadora.

Por eso no hay duda de su fuerza y que su capricho, de no ser apoyado por Morena, significaría una posible derrota para quien vaya de abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional.

No es igual en Nuevo León, aunque el gobernador Samuel García impulse una ley similar para respaldar a su consorte Mariana Rodríguez que quiere convertirla en su sucesora.

Mariana ya tuvo su oportunidad electoral y fue vencida en las urnas por el priista Adrián de la Garza, que gobierna actualmente Monterrey, y será su adversario en las urnas por el gobierno del estado, si es que Samuel no logra la aprobación de su “ley esposa”.

La cuestión no es nada sencilla, ya que, al contrario de San Luis Potosí, el partido del gobernador no domina el Congreso local.

Sin embargo, las dos mujeres podrían competir sin el respaldo de Morena y el Movimiento de Regeneración Nacional tendría que buscar sus nueve candidatas para el año 2027.

Señalamos que ya en dos ocasiones se intentó que la esposa de un gobernador fuese su sucesora. La primera sí fructificó el intento y María del Carmen Ramírez se convirtió en candidata del PRD al gobierno de Tlaxcala, cuyo esposo, Alfonso Sánchez Anaya gobernaba.

Fue un fracaso y María del Carmen se ubicó hasta el tercer lugar en las urnas. En Nayarit no se pudo convertir a Martha Elena García en sucesora directa de su esposo Antonio Echevarria Domínguez, aunque una elección después si compitió sin éxito y su hijo espero una administración más e igualmente se convirtió en gobernador.

Veremos si el año próximo estas dos actuales consortes logran el propósito de ellos y sus parejas.

