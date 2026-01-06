Candidatos anticipados

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Los comicios federales de 2027 han desatado las ambiciones de aquellos que anhelan una posición de elección popular, especialmente para los que disputarán una de las 17 gubernaturas en disputa.

Son nueve mujeres y ocho hombres los deberán ser nominados por sus partidos para competir con los y las aspirantes de otros partidos.

La prisa los mueve, especialmente al partido gobernante (Morena) que desea refrendar los 13 estados que actualmente mantiene bajo control, como partido dominante o, incluso, por medio de alianzas.

Y es que los altos mandos de Morena saben que los votos serán peleados con enjundia, diferente a lo sucedido en 2021 cuando la efervescencia de la figura de López Obrador era muy fuerte.

El Movimiento de Regeneración Nacional sabe que en algunos estados sus gobernantes han sido un fiasco y que el electorado puede cambiar el sentido del voto que les favoreció seis años antes.

Las limitantes de las leyes electorales y de los acuerdos internos de los partidos es otro dique, por lo que tratan de apurar la decisión de los abanderados.

Morena tiene un sistema que les permite designar a sus candidatos con mucha anticipación, nombrándolos como delegados electorales, primero y después candidatos, con lo que puede hacer promoción de búsqueda del voto.

Algo que se debe de tener en cuenta es que el partido mayoritario (Morena) decidió que sus militantes no podrán reelegirse ni mucho menos sustituir a parientes de hasta cuarto grado, en los cargos que ostentan.

Especial interés tienen algunas entidades en las que pueden tener graves problemas para convencer a los ciudadanos de que sufraguen por sus candidatos.

Aquellas entidades infestadas por el narcotráfico como Sinaloa, Sonora, Baja California, Michoacán, Guerrero, Colima y hasta Nayarit les traerán complicaciones.

A eso se le añaden los cuatro estados que gobierna la oposición: Chihuahua, Aguascalientes, Nuevo León y Querétaro, donde partidos ajenos a Morena y aliados se encuentran mejor evaluados que ellos.

Las elecciones están todavía muy lejanas, por lo que los momios pueden cambiar, pero también hay que considerar que la forma de seleccionar a sus candidatos no satisface del todo a los aspirantes.

En la elección de 2024, en estados como Puebla, Jalisco, Chiapas, Veracruz y la CDMX, principalmente se pasó por alto designar al mejor o a la mejor posicionados, eligiendo al segundo lugar, lo que generó molestia entre la militancia.

Ahora la lista de aspirantes es mayor que en otras ocasiones, por lo que no se pueden equivocar para favorecer a un o una aspirante que no concite popularidad, simpatía, conocimiento y entendimiento con los electores.

Otro escollo será conseguir la alianza que tanto éxito les ha dado con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, además de aquellos candidatos que serán canceladas sus posibilidades de competir como los casos de Guerrero y Zacatecas, en los que gobiernan la hija del senador Félix Salgado y el hermano del también senador Saúl Monreal , respectivamente.

Con todo y ello, los 17 estados que cambiarán gobernadores se encuentran alborotados y sus aspirantes.

Ante este panorama, la presidenta del partido, Luis María Alcalde, llamó a la unidad, como garante del partido.

