Amplió el gobierno del Edomex periodo de verificación del segundo semestre de 2025

Para vehículos con placas terminación 9 y 0

Toluca, Méx.- El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), informó a la ciudadanía de la ampliación al periodo de verificación para vehículos con placas terminación 9 y 0, relacionados con el segundo semestre de 2025.

Dicho acuerdo fue publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno, en el que se menciona la extensión de plazo por única ocasión, para verificar hasta el 15 de enero de 2026, los automóviles con estas características que no realizaron el proceso durante los meses de noviembre y diciembre de 2025. En caso de no efectuarlo se harían acreedores a la multa correspondiente.

Respecto a la verificación del primer semestre de este año se mantiene en los meses de mayo y junio.

Es importante señalar que los propietarios y/o poseedores de unidades con estas características podrán acudir directamente al Centro de Verificación, sin la necesidad de realizar una cita y deberán de cubrir la tarifa correspondiente al año 2026.

Para mayor información, la SMAyDS pone a disposición de la población los números telefónicos 5553668264, 5553668265, 5553668267 y 5553668271.