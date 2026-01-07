Naucalpan inició el año 2026 con más acciones para mejorar entorno urbano

Servicios públicos eficientes

Naucalpan. Méx.- El gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez inició el año 2026 con acciones concretas para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de sus habitantes, mediante un operativo integral de limpieza en las principales vialidades del municipio, donde se retiraron más de 2 toneladas de basura.

Muestra del trabajo que se realiza para atender el servicio de recolección de basura en todo el territorio municipal, en la última quincena del 2025, se llevó a cabo la recolección de 9 mil 674 toneladas de desechos.

Sin parar la acción gubernamental, del primero al 05 de enero de 2026, se llevaron a cabo trabajos de barrido manual y barrido automático en zonas estratégicas de alto tránsito vehicular y peatonal, entre ellas la Avenida Lomas Verdes, circuitos de Ciudad Satélite y el Boulevard Manuel Ávila Camacho.

Trabajadores de Servicios Públicos llevaron a cabo estas labores a fin de mantener limpias y despejadas las principales arterias de comunicación, mejorar la imagen urbana y reducir riesgos para peatones, ciclistas y automovilistas, retirando basura y residuos acumulados.

El operativo a través del barrido manual, se enfocó en zonas de difícil acceso, esquinas, camellones y áreas peatonales, donde se retiraron residuos sólidos como papeles, hojas, envoltorios y colillas, los cuales fueron concentrados en puntos de acopio para su recolección final.

Asimismo, fue realizado barrido automático mediante barredoras mecánicas en avenidas amplias y tramos de alto flujo vehicular, lo que permitió una limpieza más rápida y eficiente.