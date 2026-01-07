Ecatepec prevé duplicar obras públicas este año: Cisneros Coss

Adquisición de maquinaria

Ecatepec, Méx.- Con la adquisición de casi 200 maquinarias, el Gobierno Municipal de esta localidad, realizará en 2026 el doble de obras y acciones en comparación con el año pasado, por lo que construirán 2 mil, anunció la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss en la primera conferencia de prensa del año.

Recordó que “desde el primer día se estableció un principio rector muy claro: honestidad y combate a la corrupción, cuando tenemos estas dos cualidades el dinero alcanza para más obras”.

Cisneros Coss indicó que en Ecatepec sigue la estrategia planteada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que es realizar obras públicas directamente, sin intermediarios, ni contratos inflados.

Motivo por el que el Gobierno Municipal adquirió casi 200 máquinas que hoy son del pueblo de Ecatepec. Entre ellas destacan trenes de repavimentación, retroexcavadoras, excavadoras (320), tractocompactadores, minicargadores, camiones de volteo, camionetas, pipas, vactors, barredoras urbanas, grúas con canastilla, y un tractor agrícola con desvaradora para la limpieza de camellones.

Hoy Ecatepec cuenta por primera vez con cuatro trenes de repavimentación, uno de los cuales fue donado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, añadió.

Manifestó que la administración 2025-2027 sigue el esquema de trabajo de la presidenta de México, por lo que ha comprado su propia herramienta para poder realizar obras por administración, lo que ha generado ahorros hasta del 40 por ciento.