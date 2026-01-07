Seguiremos luchando por mejorar Naucalpan: David Parra

Naucalpan, Méx.- La asociación civil «Proyecto Social Naucalpan», que encabeza David Parra Sánchez, envió un mensaje de esperanza a las familias naucalpenses para este año que inicia. El luchador social reiteró su compromiso de seguir luchando para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de este municipio a través de diversos programas y servicios comunitarios. “Con todo mi corazón deseo que la magia de año nuevo les ilumine y ayude a seguir luchando por sus sueños ¡Feliz Año Nuevo 2026!”, señaló.