ESTE SÁBADO LA NUEVA PRODUCCIÓN DE I PURITANI DE VINCENZO BELLINI ABRE EL AÑO EN VIVO DESDE EL MET DE NUEVA YORK

Después de casi 50 años de ausencia, la casa de ópera estadounidense presentará esta obra emblemática del bel canto

Contará con un cuarteto de estrellas en los roles principales: Lisette Oropesa, Lawrence Brownlee, Artur Ruciński y Christian van Horn

Bajo la batuta del italiano Marco Armiliato, se transmitirá en vivo vía satélite el 10 de enero en la pantalla gigante del Auditorio Nacional

Para iniciar el 2026, el programa En vivo desde el Met de Nueva York presentará el sábado 10 de enero en la pantalla gigante del Auditorio Nacional una nueva producción de I Puritani (Los Puritanos), el resplandeciente espectáculo vocal de Vincenzo Bellini, después de casi 50 años de su última función. En una puesta en escena del británico Charles Edwards —quien debuta como director de la compañía tras varios éxitos como diseñador de escenografía— el Met ha reunido un cuarteto de estrellas en los roles principales, bajo la batuta del italiano Marco Armiliato. La soprano estadounidense Lisette Oropesa y su compatriota el tenor Lawrence Brownlee interpretarán a Elvira y Arturo, dos jóvenes amantes atrapados en el fuego cruzado de la Guerra Civil Inglesa, con el barítono polaco Artur Ruciński como Riccardo, prometido a Elvira en contra de su voluntad, y el bajo-barítono estadounidense Christian van Horn como Giorgio, el comprensivo tío de ella.

La última ópera de Vincenzo Bellini (1801-1835), el gran exponente siciliano del bel canto operístico, explora los límites de la pasión, la locura y el sacrificio. El libreto de Carlo Pepoli (1796-1881), melodías espléndidas, una cautivadora coloratura musical y un gran desafío vocal hacen que esta ópera, cuyo estreno mundial sucedió en el Théâtre Italien, París, en 1835, tenga pocos equivalentes en el repertorio. Se ambienta en la Guerra Civil Inglesa, que enfrenta a puritanos y realistas. Elvira se debate entre el amor y la lealtad a su fe, dentro de una comunidad estricta. La obra fue escrita específicamente para el talento de cuatro de los mejores cantantes de su época y su éxito depende casi por completo de las habilidades vocales de los protagonistas.

En la nueva producción de esta temporada, la aclamada soprano Lisette Oropesa interpreta a la desquiciada Elvira, una joven novia cuyos sueños de amor se convierten en desamor cuando su prometido la abandona el día de su boda. Para representar este desmoronamiento emocional, Bellini creó uno de sus papeles más virtuosos, combinando una deslumbrante pirotecnia de voces con líneas de dolorosa belleza.

“Su descripción de la locura, tanto en individuos como en comunidades, es extraordinaria: la ópera sugiere que el barniz de cordura puede desaparecer en cualquier momento, que la locura puede hundir a una persona en un abismo destructivo… Chica conoce a chico. La chica pierde al chico. La chica cae en la locura en un resplandor de gloria vocal. Es un marco que ha demostrado ser exitoso para muchas obras maestras del bel canto, incluida I Puritani de Bellini, cuya heroína pasa la mayor parte de los tres actos llenos de acción de la ópera fuera de sus sentidos”, describe el texto de presentación del Met.

Para Charles Edwards, quien dirige la nueva puesta en escena, comprender la trama de I Puritani y sus numerosos giros y vueltas es la clave para apreciar el encanto de la ópera. Y afirma que existe la idea errónea de que las piezas de bel canto tratan sólo de un gran despliegue vocal y las historias son tontas, extrañas o ridículas. «Pero creo que ese es el punto. Estas piezas son thrillers. Y sólo hay que escuchar la música para descubrir que también contienen una gran verdad psicológica», dice el también diseñador de escenografía, quien participó en cuatro producciones del director David McVicar en el Met. Para él, la locura de Elvira es más que una mera histeria o una excusa para la pirotecnia vocal: representa su transgresión de las restricciones de la sociedad puritana. “Elvira no se vuelve loca. Simplemente actúa todo lo que hay dentro de ella, su verdadera personalidad sale a la luz”.

Pero mientras la heroína y sus vertiginosos despliegues vocales siguen siendo el centro de atención, Edwards también señala que la ópera no se llama Elvira, trata sobre los puritanos. Con esto como principio rector, él y su equipo creativo (la diseñadora de vestuario Gabrielle Dalton, el diseñador de iluminación Tim Mitchell y el director de movimiento Tim Claydon, todos en sus debuts en el Met) se han mantenido fieles al entorno histórico de la ópera y han creado un mundo visual que refleja la comunidad: una casa de reuniones puritana del siglo XVII, que sirve simultáneamente como lugar de reunión pública, iglesia, sala de audiencias y fortaleza improvisada. Lejos de ser un entorno estático, la estructura evoluciona a lo largo del drama para reflejar a la comunidad y sus luchas.

Cuando I Puritani se estrenó en 1835, los cuatro artistas que interpretaban los papeles principales, todos estrellas destacadas de su época, crearon tal sensación que fueron conocidos para siempre como el Cuarteto Puritani. Dos siglos después, el Met ha reunido su propio Cuarteto Puritani moderno: La soprano Lisette Oropesa (Elvira Walton), el tenor Lawrence Brownlee (Lord Arturo Talbot), el barítono Artur Ruciński (Sir Riccardo Forth) y el bajo-barítono Christian van Horn (Sir Giorgio Walton).

La soprano Lisette Oropesa (Elvira Walton) nació en Nueva Orleans, Luisiana. Estudió flauta durante 12 años e interpretación vocal en la Universidad Estatal de Luisiana. En 2005 ganó la Gran Final de las audiciones del Metropolitan Opera National Council, tras lo que se unió a su Programa Lindemann para Jóvenes Artistas, graduándose en 2008. Debutó en el Met en 2006 en la ópera Idomeneo, rey de Creta de Mozart, como Una mujer en Creta. Su primer papel importante en esta compañía fue Susanna en Las bodas de Fígaro de Mozart, a los 22 años. Esta temporada interpretará también a Violetta en La Traviata de Verdi.

El tenor Lawrence Brownlee (Lord Arturo Talbot) nació en Youngstown, Ohio. Debutó en el Met en 2007 como el Conde Almaviva en El barbero de Sevilla de Rossini. Obtuvo el Gran Premio de las audiciones del Metropolitan Opera National Council en 2001. Fue ganador de Artista del Año 2008 en la Seattle Opera House por su Arturo en I Puritani de Bellini y de los certámenes Marian Anderson y Richard Tucker. Ha sido aclamado como “una estrella internacional del repertorio operístico belcantista” (The New York Times) y “una de las principales estrellas del bel canto del mundo” (The Guardian).

El barítono polaco Artur Ruciński (Riccardo Forth) estudió en la Academia de Música de Varsovia e hizo su debut como Papageno en La flauta mágica de Mozart con la Ópera de Cámara de Varsovia en 2001. En 2002 hizo su debut en el Teatro Nacional de Varsovia, como protagonista de la ópera Eugene Onegin de Tchaikovsky. El director Daniel Barenboim lo invitó a cantar este mismo papel bajo su dirección y junto a Rolando Villazón en la Deutsche Staatsoper en 2010. Participó en el concierto conmemorativo de Gdansk con el Réquiem de Guerra de Britten, bajo la dirección de Neville Marriner y en 2016, debutó en el Met como Sharpless en Madama Butterfly de Puccini.

Marco Armiliato es uno de los directores orquestales de ópera más destacados actualmente. Originario de Génova, Italia, estudió piano y dirección. Debutó en el Met con La Bohème de Puccini en 1998. Comenzó su carrera en el Teatro La Fenice con El barbero de Sevilla, seguido de una actuación en la Ópera Estatal de Viena con Andrea Chénier de Giordano un año después. Colaboró con Luciano Pavarotti en diversos proyectos de conciertos, lo que lo llevó a dirigir repetidamente en escenarios de renombre como el Met de Nueva York, la Ópera Estatal de Baviera, la Royal Opera House de Londres en Covent Garden, la Ópera Nacional de París, la Deutsche Oper de Berlín, la Opernhaus de Zúrich, el Teatro Real de Madrid, el Liceu de Barcelona, el Teatro Regio de Turín, la Arena de Verona y la Ópera de Roma.

Nacido en una familia de músicos, el autor siciliano Vincenzo Bellini (1801-1835) poseía un extraordinario don para la melodía y un profundo conocimiento de la voz humana. Su muerte prematura, justo cuando lograba éxito internacional y se expandía hacia nuevas direcciones musicales, es una de las más desafortunadas en la historia de la música. Dedicó parte de su trabajo a la música sacra, pero fue con la ópera que alcanzó celebridad y con la que pudo desarrollar su gran talento, sobre todo en el bel canto, técnica vocal cuyo objetivo en enfatizar la belleza del sonido y una mayor sinceridad dramática, principalmente en papeles femeninos protagónicos. El libretista, el conde Carlo Pepoli (1796-1881), era un exiliado político italiano que vivía entre círculos de expatriados de París. Para esta ópera adaptó la obra Têtes Rondes et Cavaliers de Jacques-François Ancelot (1794-1854) y X. B. Saintine (1798-1865).

La Temporada 2025-2026 de En vivo desde el Met de Nueva York transmitirá I Puritani (Los Puritanos) de Vincenzo Bellini, el sábado 10 de enero de 2026 a las 12:00 horas, en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos: De $180 a $1150, disponibles en las taquillas del recinto sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.