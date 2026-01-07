Delfina Gómez Álvarez consolida su liderazgo con 65.9 por ciento de aprobación ciudadana en Edomex

Ranking Nacional de Gobernadores de Demoscopia Digital correspondiente a diciembre

Al cierre de 2025, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, registró un 65.9 por ciento de aprobación ciudadana, de acuerdo con el Ranking Nacional de Gobernadores de Demoscopia Digital correspondiente a diciembre.

Este nivel de respaldo coloca a la mandataria mexiquense entre los gobernadores mejor evaluados del país y la posiciona como la gobernadora con mayor aprobación dentro de la Cuarta Transformación. La medición refleja la percepción ciudadana sobre su gestión al frente de la entidad.

El resultado coincide con acciones recientes en el Estado de México, como el anuncio de la rehabilitación del Periférico Norte, una obra de 108 kilómetros en ambos sentidos que contempla nuevo pavimento, luminarias y señalización, además de inversiones en movilidad y el fortalecimiento de programas de salud, elementos que han influido en la evaluación positiva de su administración por parte de la ciudadanía.