Con rehabilitación de 18 pozos de agua potable se benefició a 360 mil personas

Acciones de la CAEM en 2025

Fortalecen infraestructura en Acolman, Atlautla, Coacalco, Cuautitlán, C. Izcalli, Tecámac, Tenango del Aire, Toluca, Tultitlán y Nicolás Romero

Naucalpan, Estado de México.– Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la infraestructura hídrica y mejorar el abasto de agua potable que surte a la población mexiquense, el gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua estatal (CAEM), informa que en 2025 se rehabilitaron 18 pozos de agua potable en 10 municipios.

Con estas acciones se incrementa la eficiencia en la extracción, mejora la calidad del servicio y se beneficia directamente a 360 mil habitantes de los municipios de Acolman, Atlautla, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Tenango del Aire, Toluca, Tultitlán y Nicolás Romero.

Los pozos atendidos fueron ocho en el municipio de Toluca: “Valle Don Camilo”, “Lodo Prieto 5”, “Vialidad Metepec”, “Parque Sierra Morelos”, “Corredor Industrial”, “Panteón Municipal», «El Ranchito» y “La Chacra”; mientras que en Nicolás Romero se efectuaron trabajos en “San Isidro” y “San Ildefonso”; así como “Axotlán II” en Cuautitlán Izcalli, “Soriana” en Cuautitlán, “Portal San Pablo II” en Tultitlán, “Bosque del Valle” en Coacalco, “Campiña” en Tecámac, “Stunam” en Acolman, “Tlachique III” en Tenango del Aire y “Atlautla” en la demarcación del mismo nombre.

Los trabajos en la infraestructura hídrica consistieron en el mantenimiento a la columna, así como el equipamiento en el tren de descarga, el cual incluye el cambio en diversos tipos de válvulas y piezas que permiten la unión entre tuberías y la medición del flujo del agua.

Asimismo, se efectuó el equipamiento electromecánico y la obra civil, con la recuperación de bardas perimetrales, elaboración de plataforma de maniobras a base de concreto armado y castillos, columnas, herrería, iluminación y pintura en general.

La CAEM reitera su compromiso de continuar con el trabajo coordinado con los municipios y la ciudadanía para asegurar el acceso al agua potable, promover su uso responsable y fortalecer la infraestructura para brindar este recurso esencial. Infórmate de las actividades que realiza el organismo a través de sus redes sociales oficiales: Facebook: www.facebook.com/Comision.AguaEDOMEX, Instagram: www.instagram.com/caem_edomex, X: x.com/CAEM_EDOMEX.