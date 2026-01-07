Beneficio a sectores vulnerables con viajes gratuitos y transbordos libres

Subsidio histórico superior a los 420.5 mdp en 2025

Tlalnepantla, Estado de México.– El gobierno de la maestra Delfina Gómez, destinó, del 1 de julio del 2024 al 14 de diciembre del 2025, un subsidio histórico superior a los 420.5 millones de pesos para ofrecer 44 millones 126 mil 310 viajes gratuitos y libres transbordos a personas de la tercera edad, con discapacidad y niños menores de cinco años, en los sistemas de transporte masivo Mexibús y Mexicable en el Estado de México.

Rosa María Zúñiga Canales, Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM) indicó que, por primera vez en la historia, se pone en el centro de la política de transporte público a la gente que más lo necesita.

Del total de viajes realizados, 21 millones 372 mil fueron en forma gratuita y 22 millones 753 mil fueron libres transbordos en las interconexiones de las diferentes líneas de este sistema de transporte público, lo que permite traslados más eficientes, seguros, económicos y dignos a las y los mexiquenses que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en el Valle de México.

Comentó que con ello se favorece a las familias mexiquenses de escasos recursos de Ecatepec, Tecámac, Chicoloapan, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Zumpango, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Coacalco y Tlalnepantla y que destinan de dos o tres horas en sus traslados.

Aseguró que son acciones de beneficio social y con rostro humano que transforman la movilidad al servicio del pueblo, que fue olvidado por años.