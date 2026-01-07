LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO ABRE CONVOCATORIAS DE APOYO AL CINE MEXICANO PARA 2026

El IMCINE publica los lineamientos y requisitos de Focine, Apoyo a Desarrollo de Proyectos Cinematográficos y del estímulo fiscal Eficine

Para el año en curso, se incrementan los montos disponibles para la convocatoria de Producción de Largometrajes en los estados del Programa Fomento al Cine Mexicano, así como para ambas vertientes del Estímulo Fiscal

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), abre el periodo de registro para múltiples convocatorias que tienen como objetivo el desarrollo, la producción, la distribución, la exhibición y la preservación del cine mexicano.

Focine

Hasta el 30 de enero de 2026, el programa Fomento al Cine Mexicano (Focine) abre la convocatoria de sus 12 modalidades de apoyo (en sus variantes de producción, distribución y exhibición).

Para la presente edición, los proyectos que participen en la convocatoria de Producción de largometrajes en los estados pueden solicitar hasta cinco millones de pesos, que contemplen sus procesos de producción y postproducción (en dos o tres años de acuerdo con los requerimientos del proyecto y sin rebasar los dos millones de pesos para su proceso de postproducción).

Las 12 modalidades del Focine son:

Producción

Producción de largometraje de ficción Producción de largometrajes documentales Preproducción y producción de cortometrajes y largometrajes de animación Producción de cine para las infancias Producción de óperas primas de escuelas de cine o audiovisual Producción de cortometrajes Producción de cine experimental Postproducción Producción de largometrajes en los estados

Exhibición

Apoyo para el equipamiento y/o acondicionamiento para la exhibición Apoyo a programas de exhibición de cine mexicano

Preservación de acervos

Apoyo al rescate de la memoria cinematográfica nacional

Desarrollo de proyectos

El IMCINE fortalece los apoyos a guionistas y realizadores de cine, a través de las convocatorias de Escritura de Guion y Desarrollo de Proyectos (DeCine).

En 2026 se aumenta el monto de apoyo de 150 mil pesos a 200 mil pesos. Las personas que ya cuenten con un guion y deseen conformar la carpeta para buscar el financiamiento de su película (ficción, documental o animación) se pueden registrar a la vertiente de Desarrollo de proyectos hasta el 3 de febrero del presente año.

Se informa que la vertiente de Escritura de guion se publicará en próximas fechas.

Eficine

El primer periodo del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión para la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine189) abre del 30 de enero al 13 de febrero de 2026.

Para el presente año, con el objetivo de fortalecer a la industria cinematográfica nacional, se aprobó un incremento de los montos máximos a solicitar por proyecto: de 20 a 25 millones de pesos para Producción y de dos a tres millones de pesos para Distribución.

Cabe destacar que desde 2025 la bolsa total disponible es de 815 millones de pesos: 750 para Producción y 65 para Distribución.

Las reglas, lineamientos y requisitos de cada una de las convocatorias mencionadas están en la página electrónica: imcine.gob.mx