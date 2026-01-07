Obras de bacheo, una tomada de pelo, consideran habitantes de las 16 alcaldías

Persisten hoyos y hundimientos en CDMX

Trabajos deficientes se ejecutan en horas y los “parches” permanecen sólo siete meses, aproximadamente

Persisten los baches, reparaciones mal niveladas y hundimientos en vialidades de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que afectan la movilidad cotidiana de peatones, ciclistas y automovilistas, pese a programas, como el “Bachetón”, anunciados por las autoridades en 2025.

Aunque la alcaldía Benito Juárez reportó la atención de más de 8 mil baches, en la colonia Portales las oquedades se pueden observar incluso a escasos metros de lonas donde se promueve el plan denominado Cero Baches, con el mensaje: “Estamos trabajando por ustedes”. Esto se observa en la calle Rumania, donde el pavimento se encuentra levantado y agrietado.

Una situación similar se vive en vialidades de Cuauhtémoc, aun cuando la alcaldía reportó más de 12 mil baches atendidos, en la colonia Condesa, Juan Carlos refirió que durante los cinco años que lleva como conductor “el tema de baches siempre ha sido lo mismo”. Apuntó que la mala calidad del asfalto provoca que las calles vuelvan a deteriorarse con desprendimientos visibles de la carpeta asfáltica. “Nada más tapan, ponen parches, pero vuelve a quedar igual”.

A nivel general, los reportes de demarcaciones como Gustavo A. Madero destacan por la cifra de atención a hundimientos con 82 mil baches cubiertos y más de 72 mil 400 toneladas de asfalto utilizado. En Coyoacán, Tlalpan y La Magdalena Contreras informaron datos presupuestales, la primera con asignaciones de 160 millones de pesos y las otras dos con 30 y 20 millones, respectivamente, ejercidos en 2025.

En un punto intermedio se ubican Iztapalapa, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, con la atención de 11 mil 95 baches en 385 calles de 114 colonias, así como 65 mil metros cuadrados de bacheo y repavimentación, en ese orden. En seguida está la alcaldía Álvaro Obregón, que presume un promedio de mil bacheos mensuales con 62 mil metros cuadrados de asfalto. Entre las alcaldías con acciones de menor volumen están Iztacalco y Cuajimalpa, con poco más de 3 mil acciones.

En un recorrido por la alcaldía Benito Juárez se constató, además, que en Eje 8 Sur Popocatépetl y la calle Monrovia, un bache fue cubierto con grava, la cual se esparce con el paso de los vehículos.

Geraldine Graham, integrante de la comisión de participación ciudadana (Copaco) Portales IV, señaló que en la zona hay baches con hasta 10 años de antigüedad que no han sido reparados y que las intervenciones realizadas son deficientes, pues los trabajos se ejecutan en cuestión de un par de horas y los “parches” permanecen sólo siete meses, aproximadamente.

Dicha situación, expuso, representa un riesgo, sobre todo para adultos mayores, ya que personas de hasta 81 años han sufrido caídas a causa del deterioro del pavimento, pues algunas vialidades “parecen zonas de bombardeo”.

La representante vecinal explicó que en diversos puntos se han registrado hundimientos provocados por el rompimiento de la red de agua potable y drenaje. “Hemos tenido al menos dos fugas que nos dejaron sin suministro, y cuando las bombas de los pozos llegan a funcionar, la presión es tan fuerte que revienta los tubos, lo que genera los hundimientos”. Expuso que el problema se extiende en zonas como la calle Ajusco.

Explicó que lo que se requiere es un plan integral que considere el rencarpetamiento integral y no sólo trabajos de bacheo, por lo que, apuntó, dicho esquema resulta “una tomada de pelo” tanto de la alcaldía como del gobierno central.

Ciudad con cero baches, una utopía

Apenas dos semanas de iniciar su gobierno presentó el programa “Bachetón” con el objetivo de tapar 42 mil baches de 56 colonias. “Queremos una ciudad con cero baches”, dijo la mandataria capitalina. Sin embargo, los capitalinos siguen padeciéndolos.

Un año después, en su Primer Informe de Gobierno, el problema persistía y por ello aseguró: “Pronto los baches quedarán en la historia”, con el programa de pavimentación estratégica Cualli Ohtli, que en 2026 pretende reencarpetar 250 km lineales (que equivale a la distancia que existe entre la capital del país y la ciudad de Querétaro), con una inversión de 2 mil 600 millones de pesos, su segundo “Bachetón” en su gobierno. Hoy se observan mejoras en algunas avenidas con asfalto reparado, pero hay un nuevo problema: no pintaron las líneas de carriles.

Brugada olvida lo hace por omisión, que la Ciudad de México fue una zona lacustre y cada año se hunde de 20 a 40 centímetros, de acuerdo a especialistas del Instituto de Geografía de la UNAM.

Incluso, la propia Brugada ha reconocido que en los hundimientos de la capital, la demarcación territorial que gobernó por 9 años los padece con mayor agudeza. “En Iztapalapa el hundimiento diferencial es el doble del promedio de la Ciudad de México… estos hundimientos diferenciales, también provocan grietas. Y con las grietas, como sabemos, la tercera parte de Iztapalapa está impactada por grietas, pues obviamente afecta a la infraestructura de drenaje”.

Por estar asentadas en antiguos lagos, las Alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco son las zonas que presentan los mayores hundimientos en la Ciudad de México, del orden de 20 a 40 centímetros cada año, advierte Emmanuel Zúñiga Tovar, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM.

Detalla en su región poniente, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras presentan hundimientos menores a 10 cm al año; la zona poniente centro, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, presenta hundimientos de 10 a 30 cm al año, y la zona centro oriente, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, donde los hundimientos van de los 30 a los 40 cm al año.

Ante este panorama, asegurar que ya no habrá baches es una utopía, pero la jefa de Gobierno al poner en marcha su segundo “Bachetón”, con miras al Mundial de Futbol que se realizará en junio de 2026 desplegó un programa en octubre pasado que culminará en mayo próximo para eliminar los baches en avenidas como Constituyentes, Reforma, Periférico, Circuito Interior, Calzada de Tlalpan, Zaragoza, Tláhuac y Eje 1 Oriente, entre otras que en total sumarán 250 kilómetros lineales. “Venimos a decirle adiós a los baches de las avenidas principales de la gran Ciudad de México”, aseguró. Lo anterior resulta irrisorio ante los 13 mil kilómetros de vías primarias y secundarias que tiene la Ciudad de México, que cada año sufre hundimientos de hasta 40 centímetros.