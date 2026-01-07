El gobierno de la Ciudad de México rescata animales en la alcaldía Cuajimalpa

Traslado a tres lugares seguros

El operativo contó con la participación de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, peritos de la Fiscalía General de Justicia y personal de la PAOT

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó en conferencia de prensa sobre el operativo de rescate y aseguramiento de más de 900 animales que se encontraban en condiciones de maltrato y hacinamiento en el denominado «Refugio Franciscano», ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

Ante la disputa legal por el predio entre particulares a cargo del Refugio Franciscano A.C. y la Fundación Antonio Haghenbeck, la mandataria capitalina subrayó que la prioridad absoluta del Gobierno de la Ciudad de la México es la vida y salud de los ejemplares, por encima de cualquier conflicto de propiedad.

Reafirmó el carácter animalista de su administración, fundamentado en la Constitución local, *»reiteramos que esta Ciudad de México es una ciudad animalista, solidaria y que respeta la vida en todas sus formas… Reconocemos, como lo hace la Constitución de la Ciudad de México, a los animales como seres sintientes, así lo dice el Artículo 13″*, subrayó

Aclaró que, si bien existe una disputa entre particulares, el Gobierno capitalino actúa bajo mandato judicial debido a la urgencia sanitaria. *»No estamos interesados en intervenir en ese predio… Nuestra prioridad desde el primer momento ha sido garantizar el bienestar de los animales, ese es el tema: el bienestar de los animales y no el conflicto jurídico de un predio»*, enfatizó.

Respecto a las condiciones detectadas por la Fiscalía General de Justicia y la PAOT, la mandataria fue contundente al referir que *»se han corroborado las malas condiciones de salud, el hacinamiento y el maltrato animal que han padecido los animales en ese refugio… Derivado de una orden judicial, el Gobierno de la Ciudad de México ha decidido rescatar a todos los animales para ser trasladados a un lugar seguro”*.

Debido a que se han identificado 936 animales: 759 perros y 39 gatos identificados preliminarmente con signos de crueldad, la Jefa de Gobierno anunció tres sedes principales para su recuperación:

El albergue canino en el Ajusco, a cargo de Sedema.

La Brigada de Vigilancia Animal, a cargo de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

El Hospital Veterinario de la Ciudad de México y clínicas privadas, para casos críticos.

Para finalizar, la Jefa de Gobierno nanunció una serie de compromisos para robustecer la protección animal en la capital:

Iniciativa de Ley: Se presentará una propuesta para regular refugios y albergues en la Ciudad de México.

Infraestructura: Rehabilitación del Hospital Veterinario de Iztapalapa y construcción de un nuevo hospital veterinario y clínicas adicionales.

Cero Tolerancia: Verificación del Mercado de Sonora para asegurar que no se retome la venta de animales.

“Vamos a presentar, lo antes posible, una iniciativa de ley que regule los refugios y albergues para animales en la Ciudad de México… Seguiremos promoviendo el bienestar animal y esto significa garantizar protección, cuidado y respeto”, aseveró.

Por su parte la Fiscal General de Justicia, Bertha María Alcalde Luján, informó que se identificaron 936 animales, de los cuales al menos 798 presentan huellas de maltrato o crueldad. Detalló que 21 animales murieron fuera del inmueble y 20 están hospitalizados graves. Reportó hacinamiento extremo, falta de luz, ventilación deficiente, acumulación de desechos, fauna nociva y uso de medicamentos caducados. Destacó que los peritos detectaron enfermedades sistémicas, tumores, lesiones no tratadas y secuelas neurológicas derivadas de la negligencia, y que el operativo es un cateo y aseguramiento formal, donde la investigación seguirá abierta para castigar a las y los responsables.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dispuso de 200 elementos, incluyendo personal de tránsito, para garantizar la seguridad durante el rescate y traslado. Dijo que la Brigada de Vigilancia Animal lidera el manejo físico de los animales utilizando transportadoras y equipo especializado para evitar estresar a los ejemplares. Reportó que la situación en el predio se mantiene tranquila y sin novedad, procediendo conforme a los protocolos de derecho y supervisando que incluso los animales que no vayan a instalaciones de la secretaría reciban trato digno.