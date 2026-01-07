Felicita Martí Batres Guadarrama a los 31 mil enfermeros del ISSSTE en su día

Playa del Carmen.- En el marco del Día Nacional de las Enfermeras y Enfermeros, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, felicitó a las y los 31 mil 227 enfermeras y enfermeros del organismo, cuya labor humanista, profesionalismo y dedicación es fundamental para los servicios de salud que brinda el ISSSTE.

“Hoy es el Día de las Enfermeras y los Enfermeros y los celebramos y abrazamos. (…) Hacen un gran trabajo para el Trato Digno, para la atención a la derechohabiencia, para la vacunación, para la atención de emergencias, para las cirugías, están en todo. Enfermeras y enfermeros son el alma de la salud en el ISSSTE”, expresó.

En la recién inaugurada Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Playa del Carmen”, Quintana Roo, Martí Batres, destacó la conformación del equipo de enfermería que brindará atención médica a 14 mil derechohabientes de ese municipio y Tulum.

“Aquí me acompañan Cristian, Noé, Eunice, Nubia, en esta inauguración, y nos falta una enfermera muy importante que ayudó mucho a construir esta Unidad de Medicina Familiar, que es Ameyali Infante Hernández”, subrayó.

Como parte de las acciones de justicia laboral realizadas en el primer año de administración, el director general del ISSSTE promovió la renivelación de 26 mil 793 enfermeras y enfermeros de base, quienes ahora obtienen una mayor remuneración y con ello mejores condiciones de jubilación.

En el Segundo Piso de la Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, el ISSSTE trabaja en mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y optimizar la atención a la derechohabiencia.