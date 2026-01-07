Mujer lesionada en accidente de Tren Interoceánico evoluciona tras atención multidisciplinaria en el IMSS

Hospitalizada en el “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”

Alexia, de 20 años, se reporta estable y próxima a ser dada de alta

Derivado del accidente del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre en el estado de Oaxaca, Alexia, joven de 20 años, fue trasladada a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, conocido como “Magdalena de las Salinas” en Ciudad de México, donde recibió atención integral por parte de un equipo multidisciplinario y actualmente se reporta estable y próxima a ser dada de alta.

El doctor Carlos Ricardo Zavala González, médico adscrito al servicio de Cirugía Plástica Reconstructiva de este hospital, informó que la paciente ingresó al servicio de Urgencias durante las primeras horas del 31 de diciembre.

Comentó que tras una valoración inicial en la que participaron especialistas en Traumatología, Cirugía General y Cirugía Plástica Reconstructiva, se determinó que Alexia estaba en buenas condiciones generales, por lo que se inició de inmediato la atención de las lesiones en la mano derecha.

“Se le realizó radiografía mediante la cual se observó que Alexia tenía fractura del cuarto dedo y necrosis cutánea en la punta del mismo; también presentaba luxación del tercer dedo de la mano derecha. Asimismo, se le practicó radiografía de tórax para descartar cualquier componente que pudiera comprometer su vida”, explicó Zavala González.

Posteriormente, la paciente fue sometida a un procedimiento quirúrgico para la modelación del muñón en el dedo que resultó mayormente afectado, así como la fijación de las fracturas mediante la colocación de una placa de osteosíntesis de titanio con tornillos, los cuales permitirán la adecuada consolidación ósea. Además, se colocó una férula de Suzuki, utilizada en casos de inestabilidad articular.

El cirujano detalló que la evolución clínica ha sido favorable. “Alexia actualmente se encuentra en muy buen estado general, sin lesiones importantes a nivel sistémico. A pesar de que el tratamiento fue radical en la punta de su dedo, la pérdida de la función es mínima, por lo que podrá realizar sus actividades de manera normal en cuanto a movimientos y sensibilidad de la mano”.

Como parte de la atención integral, la licenciada Xóchitl Iveth Aguayo Mendoza, tanatóloga de la UMAE, destacó la relevancia del acompañamiento emocional tras un evento traumático. Indicó que tanto la paciente como su madre recibieron apoyo terapéutico, el cual fue aceptado de manera positiva y permitió brindarles contención emocional y tranquilidad.

A su vez, Alexia, estudiante de Medicina, expresó que recibir la noticia de la amputación parcial de su dedo tuvo un impacto emocional importante; sin embargo, el acompañamiento y las experiencias compartidas por quienes la rodeaban le permitieron afrontar la situación con mayor tranquilidad.

Agradeció la atención recibida por parte del personal de salud, directivos y del área de Salud Mental del hospital.

En tanto, la señora Adriana, madre de la paciente, agradeció todo el apoyo brindado por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el director general del IMSS, Zoé Robledo.

Reconoció el profesionalismo y la calidad humana del equipo que conforma el Hospital de “Magdalena de las Salinas” y señaló que, pese a la situación, se va fortalecida y tranquila al saber que su hija estuvo en manos de especialistas que no sólo brindaron atención médica, sino también apoyo emocional fundamental para superar este proceso.