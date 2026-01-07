Anuncia EU que controlará las ventas de petróleo venezolano

Que sera “indefinidamente”

Incautan dos buques vinculados con crudo de ese país, uno de ellos es ruso

Estados Unidos tiene la intención de mantener un control significativo sobre la industria petrolera venezolana, incluyendo la supervisión de la venta de la producción del país, anunció el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Las afirmaciones de Wright se producen en medio de la expectación e incertidumbre que han generado los planes de la Casa Blanca tras la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado sábado.

“Vamos a comercializar el crudo procedente de Venezuela: primero este petróleo acumulado y almacenado, y luego, de forma indefinida, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, dijo Wright.

El ex ejecutivo de la industria petrolera explicó que las ventas de petróleo serían gestionadas por la administración estadounidense y los fondos se depositarían en cuentas controladas por el gobierno de Estados Unidos, desde donde se transferirían a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano.

«Necesitamos tener esa influencia y ese control sobre las ventas de petróleo para impulsar los cambios que son absolutamente necesarios en Venezuela», agregó.

Estas declaraciones las hizo frente a una selecta audiencia de inversores y banqueros en una conferencia sobre energía organizada por Goldman Sachs en Miami.

Poco después, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) emitió un comunicado en el que informa que “actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”.

Y añade: «Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes».

Incautan dos buques vinculados con el petróleo venezolano, uno de ellos es ruso

Por otra parte, Estados Unidos incautó dos petroleros vinculados al crudo venezolano. Uno de los buques, el Marinera (previamente denominado Bella 1), navegaba por las aguas del Atlántico Norte, mientras que el segundo, conocido como M/T Sofia, operaba en el mar Caribe.

Ambos, alega el país norteamericano, violaban sus sanciones.

Sobre el Marinera el ejército estadounidense publicó en X: «El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por el USCGC Munro».

La captura del Marinera fue autorizada por una orden judicial que incluye a sus tripulantes, por lo que estos podrían ser trasladados a Estados Unidos y procesados, señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.