Justicia con puertas abiertas y procesos humanos, ofrece Rafael Guerra Álvarez al asumir como presidente del TSJCDMX

En sesión solemne del Pleno de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia capitalino, se tomó la protesta de ley como presidente del órgano a Rafael Guerra Álvarez para el periodo enero 2026- agosto 2027

Al rendir la protesta de ley como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), el magistrado Rafael Guerra Álvarez se comprometió a trabajar por una justicia de puertas abiertas que reduzca la incertidumbre, humanice los procesos y permita que la ciudadanía evalúe el trabajo de la judicatura local.

En sesión solemne del Pleno de magistradas y magistrados, encabezada por el magistrado decano Salvador Ávalos Sandoval, acompañado por la consejera Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas Fuentes; así como el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, Guerra Álvarez sostuvo que durante su gestión se mantendrá la perspectiva de género en el corazón de las actividades, se impulsará una justicia sensible y valiente con medidas concretas como la Unidad Violeta, la erradicación de estereotipos y el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres dentro y fuera de la institución.

Ante las 79 personas integrantes del Pleno, Guerra Álvarez aseguró que el rumbo es claro, pues se mantendrá la defensa a la dignidad laboral de quienes sostienen la institución, al garantizar condiciones de trabajo justas, seguras y decorosas; protegiendo los derechos adquiridos, la libertad sindical, la capacitación continua y la escucha activa como forma de gobierno interno.

Tras afirmar que la responsabilidad que hoy se le confiere no es un privilegio personal, sino un compromiso de lealtad con México y la comunidad judicial, dijo que trabajará por profundizar la oralidad, renovar las unidades de gestión, la justicia terapéutica, la digitalización, el uso de la inteligencia artificial y en materializar la reforma Judicial de 2027.

El Presidente del TSJCDMX dijo que, al contar con una Judicatura integrada por generaciones distintas que se encuentran en un mismo momento y con una misma misión, a algunas se les ofrecerá acompañamiento, capacitación y paciencia; mientras que otras, se le dará respaldo, reconocimiento y honor, todo esto para seguir fortaleciendo al Poder Judicial de la Ciudad de México, institución fundamental para la gobernabilidad.

A la sesión acudieron los secretarios de Educación y Trabajo y Previsión Social, Mario Delgado y Marath Bolaños; el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho; la fiscal General de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, entre otras personas servidoras públicas.

El periodo en el que Guerra Álvarez permanecerá al frente del TSJCDMX comprende del 1 de enero de 2026 al 31 de agosto de 2027.