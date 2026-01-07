Reservas internacionales llegan a a 251,828 mdd en 2025

Banxico registra acumulación histórica

Persistencia de conflictos geopolíticos lleva a los bancos centrales a fortalecer medidas preventivas ante posibles choques externos

En un marco de incertidumbre, respecto a la política comercial de Estados Unidos y la persistencia de los conflictos geopolíticos, las reservas internacionales del Banco de México (Banxico) llegaron a 251,828 millones de dólares al 31 de diciembre del 2025, un crecimiento de 10% respecto al cierre de 2024.

Esto representa un incremento anual de 22,885 millones de dólares, acumulados el año pasado, que se convirtió en el mayor ahorro de activos en dólares que ha realizado el banco central desde que se tiene referencia, esto es desde 1995.

Las reservas internacionales son las divisas y oro propiedad de los bancos centrales que se encuentran libres de gravamen y cuya disponibilidad no está sujeta restricción alguna para la institución monetaria, tal como se lee en el manual de reservas internacionales y liquidez en moneda extranjera del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), anticiparon a mediados de diciembre, que la acumulación de reservas de Banco de México y del Banco de Brasil, resultaron determinantes para el histórico incremento de activos que observaron las instituciones de la región en el 2025.

De acuerdo con ellos, el aumento de las reservas de bancos centrales regionales fue de 9.8%, que dio un cierre de año de 924,424 millones de dólares. Esto significa que el acervo de reservas de Banxico, representó 27.2% del total de los activos regionales en dólares.

Al interior del reporte anual de la Cepal, el Panorama Económico 2026, explicaron que esta acumulación de reservas de los bancos centrales se ha mantenido como una medida preventiva ante posibles choques externos. Cautela que asumieron ante el aumento de la incertidumbre respecto a la política comercial de Estados Unidos y la persistencia de los conflictos geopolíticos.

El 2024, también se presentó una acumulación histórica de reservas internacionales por 16,228 millones de dólares. Esto significa que en el transcurso de las 52 semanas del 2025, se presentó un incremento de 10% anual, el más alto en al menos 11 años.

Las reservas mexicanas

Según información contenida en el estado de cuenta semanal del Banco de México, el 87.7% del incremento acumulado en los 12 meses del año, resulta del rendimiento generado por el cambio en la valuación de activos de reserva, esto es unos 20,086 millones de dólares.

Otros 3,095 millones de dólares que están en la cuenta de Pemex y otros 959 millones, que están en la cuenta del gobierno federal.

Cuando el banco central habla de un “cambio en la valuación de los activos” se refiere a la ganancia o pérdida total que experimenta el propietario de una inversión, en este caso, de las reservas, en un lapso específico.

Funcionarios del sistema financiero internacional han explicado que las reservas internacionales se encuentran en instrumentos líquidos como los bonos del Tesoro de Estados Unidos que pese a los recortes en la tasas siguen pagando importantes tasas de interés.

En las conclusiones a la revisión anual del artículo IV conforme a los estatutos del FMI, divulgadas para México en noviembre, los expertos del organismo destacaron que Banco de México cuenta con “un nivel cómodo de reservas internacionales”.

Para qué sirven

Las reservas internacionales, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), son los recursos monetarios externos que se pueden disponer de forma inmediata, que están bajo el control de la autoridad monetaria.

Dichas reservas deben estar en moneda extranjera convertible, en este caso, en dólares, para que pueda ser utilizadas sin restricciones para liquidar transacciones internacionales.

Banxico puede comprar las divisas que entran al país por diversos conceptos, como las ventas de petróleo al exterior, bienes y servicios, gastos de turistas extranjeros en el país y remesas, y las paga al tipo de cambio vigente.

El objetivo de contar con una reserva internacional es coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, mediante la compensación de la balanza de pagos, es decir, las diferencias entre los ingresos y egresos de divisas del país.

“La estrategia del banco central es precisamente acumular reservas para proteger al mercado cambiario de la volatilidad”, comenta la analista Georgina Ruiz.

De este modo, las reservas internacionales sirven como un seguro para enfrentar desequilibrios macroeconómicos y financieros, sean de origen interno y externo.

El banco central no se fija un tope en los niveles de reservas internacionales, pues sirven como un «escudo para la aversión», aunque también les cuesta tenerlas, precisa Georgina Ruiz.

Los costos de estos activos se miden por el rendimiento que deja de ganarse por no invertir las reservas en instrumentos financieros menos líquidos pero más productivos, y también les corresponde un pasivo en el balance del banco central.

Para qué sí pueden ser utilizadas las reservas internacionales:

Financiar directamente desequilibrios en la balanza de pagos

Regular indirectamente desequilibrios interviniendo en el mercado cambiario

Mantener la confianza en la moneda

Pago de la deuda externa

Para qué no pueden ser utilizadas:

Inversión en activos fijos (infraestructura)

Inversión en activos intangibles (educación, salud, combate a la pobreza)