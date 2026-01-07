José Alberto Castro alista su nueva telenovela Hermanos coraje

Logra reunir un elenco estelar

Con el reconocido actor Sergio Goyri y el esperado regreso de Patricia Navidad a las pantallas

La industria televisiva mexicana se prepara para uno de los proyectos más ambiciosos de 2026: la nueva producción de José Alberto Castro, que confirmó un elenco de primer nivel encabezado por el reconocido actor Sergio Goyri y el esperado regreso de Patricia Navidad a las pantallas.

El reparto también incluye a Mar Contreras y Dalilah Polanco, finalistas de la más reciente temporada de La Casa de los Famosos, además de figuras consolidadas y jóvenes talentos como Raúl Araiza, Daniela Martínez, Iván Arana, Emmanuel Palomares, Brandon Peniche, Emilio Osorio, Sofía Castro, Claudia Bouza, Mar Bonnelly, Claudia Zepeda, Minnie West, Graco Sendel y Arantza Ruiz.

La historia, con título tentativo Hermanos coraje, se desarrollará en un ambiente campirano y tendrá como escenario tanto locaciones naturales en Arizona, Estados Unidos, como diversas localidades en México, lo que promete una narrativa visualmente atractiva y con fuerte arraigo cultural.

Las grabaciones comenzarán en febrero de 2026, y el estreno está programado para el último trimestre del año a través de Univision, ViX y Las Estrellas, consolidando la estrategia de TelevisaUnivision de producir contenidos con alcance internacional.

Este nuevo melodrama busca recuperar la esencia clásica de las telenovelas mexicanas, con historias de familia, pasión y conflictos, pero adaptadas a un público contemporáneo que consume ficción tanto en televisión abierta como en plataformas digitales. La combinación de actores experimentados y nuevas generaciones refuerza la apuesta por atraer a distintos segmentos de audiencia.

Con este anuncio, José Alberto Castro reafirma su posición como uno de los productores más influyentes de la televisión hispana, capaz de generar expectativa antes incluso de iniciar rodaje. La expectativa ahora se centra en cómo Hermanos coraje logrará conectar con el público y convertirse en uno de los títulos más comentados del año.

