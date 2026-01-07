Desarrollan modelo para prevenir impacto económico de la peste porcina africana

Temascaltepec, Méx. – Con el propósito de generar alternativas que permitan controlar emergencias sanitarias relacionadas con la economía y la seguridad alimentaria del país, el profesor e investigador del Centro Universitario Temascaltepec de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Samuel Rebollar Rebollar, desarrolló un proyecto enfocado en analizar los efectos económicos del posible ingreso de la Peste Porcina Africana (PPA) a México.

La Peste Porcina Africana es una enfermedad viral altamente contagiosa y de elevada mortalidad en cerdos y jabalíes, responsable de severas pérdidas económicas en la industria porcina mundial. Al no contar con cura ni vacunas, representa una de las mayores amenazas para el sector agropecuario.

Rebollar Rebollar explicó que este proyecto inició hace dos años, al reflexionar junto con el profesor Germán Gómez Tenorio y otros colaboradores sobre las consecuencias que tendría la llegada de este virus al territorio nacional. En la investigación también participan académicos como Héctor Hugo Velázquez Villalva, además de tesistas de licenciatura y posgrado.

El investigador, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) nivel II, detalló que para desarrollar el estudio se recopiló información sobre la enfermedad y se elaboró un modelo matemático basado en programación no lineal, con el cual se realizaron simulaciones para evaluar los posibles impactos económicos que provocaría la PPA en México.

“El ingreso de esta enfermedad podría paralizar gran parte de la economía, al detener el comercio internacional y generar crisis entre los productores, especialmente los de traspatio, quienes no cuentan con la infraestructura ni la tecnología necesarias para enfrentarla”, advirtió el académico. Añadió que esta situación implicaría fuertes desembolsos del gobierno federal para apoyar al sector porcino durante una eventual contingencia.

Actualmente, la PPA se mantiene activa en regiones de Asia, África y Europa. Su posible propagación hacia México genera alarma debido a los casos detectados en República Dominicana, por lo que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) mantiene un monitoreo constante sobre el virus.

Rebollar Rebollar advirtió que la enfermedad puede transmitirse mediante diversas vías: el comercio con países cercanos, el consumo de carne o productos contaminados e, incluso, por medio de la ropa, la piel o el equipaje de turistas que hayan visitado zonas afectadas.