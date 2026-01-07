Sheinbaum sustituye a Maduro con petróleo para Díaz-Canel en Cuba

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

¿A qué juega la presidenta Claudia Sheinbaum estirando la liga de la poca tolerancia del presidente Donald Trump -y junto con el del poderoso Establishment de EU- al defender contra toda lógica y prudencia a Nicolás Maduro y al convertirse en la principal abastecedora de petróleo y gasolinas a Miguel Díaz-Canel,dictador en virtual salida en Cuba?

¿Por qué la mandataria mexicana insiste en crear bloques de presidentes para condenar a Trump por haber lanzado un operativo militar en apoyo a autoridades judiciales para capturar al dictador venezolano y llevarlo a juicio en EU acusado de liderar un cártel del narco?

¿Por qué Sheinbaum insiste en considerar a Nicolás Maduro -ya en un penal norteamericano para no salir de ahí nunca más- como el presidente electo y legítimo de Venezuela, si los 50 principales países y gobiernos del mundo lo desconocieron, luego de que no pudo probar su triunfo en las elecciones donde la oposición encabezada por la ahora Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, mostró casi el 80 por ciento de las actas que dejan en claro que esos comicios los ganó abrumadoramente Edmundo González Urrutia?

¿Por qué insistir en considerar a Maduro presidente legítimo de Venezuela si el gobierno de Donald Trump ya lo capturó y lo va a enjuiciar por delitos de narcotráfico y otros muchos delitos?

¿Por qué insistir en confrontar a Trump si ella ha violado con la contratación de unos 30 mil médicos cubanos y pagarle directamente al dictador Díaz Canel miles de millones de pesos por un servicio que opera bajo es esquema de la esclavitud, un delito debidamente establecido en el T-MEC que deberá ser revisado este año y que es esencial para la sobrevivencia económica de México?

¿Vale la pena regalarle miles de millones de dólares en petróleo y gasolinas, alimentos y medicinas a Díaz-Canel y transferir al dictador cubano otros tantos miles de millones de pesos por la contratación amañada de médicos cuando eso representa un reto abierto al proyecto de Trump de evitar todo lo que pueda prolongar el régimen socialista-castrista que hoy mantiene en la miseria y en la represión al pueblo cubano?

Todo ello, sin contar con que el presidente Donald Trump, sus senadores y representantes, sus agencias de seguridad y antidrogas, sus grandes medios informativos y consorcios empresariales e industriales consideran que los carteles de la droga tienen sometido sus dictados al gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Todo un contexto que advierte graves consecuencias no sólo para la llamada 4T y su Gobierno, sino para todos los mexicanos.

Reclamos

Entre todos quienes desde Estados Unidos reclaman coherencia a la presidenta Sheinbaum, destaca por su insistencia los llamados de la congresista republicana de La Florida, María Elvira Salazar.

Periodista y conductora de la televisión estadounidense, de origen cubano, representante republicana por el 27 distrito de La Florida, advierte:

“… la presidenta Sheinbaum debe entender que la historia la está mirando: ¡Basta ya de respaldar dictaduras en Venezuela y Cuba!…

“México es demasiado importante para quedarse al margen. Debe estar del lado de Estados Unidos en la defensa de la libertad y del Hemisferio Occidental”, reiteró.

El llamado lo hace la republicana Salazar en el contexto de la captura y enjuiciamiento de Nicolás Maduro y a horas de que la marina de EU capturó a otras 2 embarcaciones que transportaban petróleo venezolano.

Y cuando The Financial Times documentó que el gobierno de Claudia Sheinbaum ya sustituyó a Venezuela para ubicarse como el principal proveedor de petróleo a la Cuba del dictador Miguel Díaz-Canel.

Esto ocurre luego de que Trump ha insistido en que “tendrá que hacer algo” con el México gobernado por Sheinbaum, ya que la mandataria, afirma el presidente de EU, vive apanicada ante los cárteles.

México, dice el diario, exportó en 2025 un promedio de 12,284 barriles de petróleo por día a la isla lo que significó un aumento del 56 por ciento en sus envíos de 2024. Por el contrario, Venezuela bajó sus envíos a 9.528 barriles.

Agarrón en la Permanente

La primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 2026 fue el foro en el que el oficialismo Morena, PT y Verde en el Senado y la Cámara de Diputados se confrontó con la oposición legislativa del PAN, PRI y MC, respecto de la captura y enjuiciamiento de Nicolás Maduro por parte de EU.

Los senadores y diputados del oficialismo subieron a tribuna a denunciar que, con el operativo militar para secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump relanzaba a su país a un imperialismo ya inaceptable en estos tiempos.

Los legisladores de la oposición PAN, PRI y MC indicaron por el contrario que los señalamientos del oficialismo eran inaceptables al pretender defender a un dictador que hoy es enjuiciado por sus vínculos con el narco y la delincuencia internacional.

