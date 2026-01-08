Inauguran la muestra artesanal “Manos de la Ciudad: alebrijes y artesanía viva” en Punto México

Permanecerá abierta hasta el 28 de enero

En representación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, la subsecretaria Nathalie Desplas Puel y la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, inauguraron la exposición “Manos de la ciudad: alebrijes y artesanía viva de la Ciudad de México”.

Esta muestra artesanal, en la que las y los visitantes también podrán disfrutar de gastronomía, expresiones de cultura viva e información turística, permanecerá abierta del 8 al 28 de enero, de lunes a domingo, de 09:00 a 19:00 horas, en Punto México, espacio destinado a difundir el patrimonio turístico y cultural de las entidades federativas.

Durante su intervención, la subsecretaria Nathalie Desplas destacó que esta exposición es un homenaje a la creatividad y al talento de maestras y maestros artesanos de la capital del país, cuya obra forma parte esencial de la identidad cultural mexicana.

“Hoy los recibimos con enorme gusto en Punto México, un espacio cuyo propósito es ser una ventana hacia la Ciudad de México y hacia el país, ofreciendo las condiciones para expresar la riqueza que nos define como nación”, declaró.

Subrayó que la exhibición representa una ventana a la riqueza cultural de la Ciudad de México, al reunir piezas que reflejan tradiciones, conocimientos ancestrales y una profunda carga simbólica. Enfatizó que cada obra es producto del trabajo manual, del amor por la artesanía y del compromiso por mantener viva una herencia cultural de alcance nacional.

“Les damos la bienvenida a Punto México, en nombre de la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora, en un espacio que refleja la política turística del Gobierno de México, alineada con la visión humanista de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde la cultura, las comunidades y la Prosperidad Compartida son ejes del desarrollo, y el arte popular es reconocido como motor de identidad y bienestar”, expresó.

Asimismo, destacó la participación de artesanas y artesanos cartoneros y de la familia Linares, así como el legado de Pedro Linares, creador de los alebrijes, que son reconocidos como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, y refrendó el compromiso de la Secretaría de Turismo de México con la promoción del arte popular y el fortalecimiento del vínculo entre cultura y turismo.

Por su parte, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, agradeció la cercanía de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México para abrir espacios que permitan visibilizar la riqueza cultural de la capital del país, y extendió su agradecimiento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la secretaria Josefina Rodríguez Zamora, por impulsar políticas que fortalecen la promoción turística y el reconocimiento de las identidades artesanales e indígenas.

Destacó que 2025 fue un año sobresaliente para el turismo en la Ciudad de México además de subrayar la relevancia histórica de que la capital inaugure por tercera ocasión una Copa del Mundo de futbol como una oportunidad clave para la promoción turística, cultural y económica. Asimismo, enfatizó la importancia de estos espacios para reconocer y visibilizar la labor de las y los artesanos capitalinos y la preservación de los oficios y saberes tradicionales de los pueblos originarios.

La muestra “Manos de la ciudad, alebrijes y artesanía viva de la Ciudad de México” también estará abierta al público del 15 al 28 de enero en el Museo del Palacio Postal, ubicado en Tacuba 1, Primer Piso, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, y se encuentra abierto al público de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

Durante la inauguración se contó con la participación del subdirector general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Carlos Martínez Velázquez, así como de integrantes de la familia Linares.