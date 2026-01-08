Arrancó la rehabilitación integral del Periférico Norte: Isaac Montoya Márquez

Desde Naucalpan hasta Tepotzotlán

Naucalpan, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y el presidente municipal Isaac Montoya Márquez dieron el banderazo de inicio de la Rehabilitación Integral del Periférico Norte, acompañados de alcaldes vecinos de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Tultitlán.

Montoya Márquez reconoció y agradeció el compromiso de la gobernadora por modernizar la infraestructura urbana de esta vialidad que se encuentra deteriorada por el abandono en los últimos 25 años.

“Este es el mejor regalo de Reyes que se puede entregar a la ciudadanía, es un hecho histórico, en más de 20 años no se hacía una intervención del tamaño que se va a hacer”, aseguró el munícipe.

Enfatizó que, sin duda, esta importante obra mejorará la calidad de vida de todas y todos los habitantes, que son millones, de todo este corredor estratégico y que finalmente es la principal puerta de acceso o de salida, según se vea a la Ciudad de México.

“Eso es gracias a usted, a su visión, a su sensibilidad y a que tiene la claridad de lo que padecen los mexiquenses” refirió el alcalde a la mandataria estatal.

Un total de 108 kilómetros se intervendrán con concreto asfáltico desde Naucalpan, a la altura del Toreo, hasta la caseta de Tepotzotlán en ambos sentidos y en cuatro carriles para rehabilitar esta vía por la que circulan más de 200 mil vehículos al día, tanto de transporte particular, como comercial.