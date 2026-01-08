Respaldamos la política de no intervención: Paulo Lara

Apoyo a postura de CSP y Delfina Gómez

Naucalpan, Méx.- La política de no intervencionismo que manejó la presidenta Claudia Sheinbaum, es digna de reconocer y al igual que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, manifestamos nuestro total apoyo.

Así lo expresó Paulo Lara Saavedra, representante popular de Morena en esta localidad, luego del rechazó tajante a cualquier forma de intervención extranjera, pues «la autodeterminación de los pueblos y la soberanía no son negociables» dijo.

El también Comisario del OAPAS destacó que “más allá de las opiniones a favor o en contra del Gobierno de Venezuela, México reitera que, el respeto al derecho ajeno es la paz, por eso coincidimos en el apoyo a la presidenta de la República”, reiteró.

Finalmente, recordó que el presidente Donald Trump ha reconocido el buen desempeño del gobierno mexicano y esto se ha logrado a través del respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua.

“ La política exterior ha reflejado no solo el sentir del pueblo sino la firmeza de su gobierno para defender nuestros derechos y soberanía”, concluyó.