Inspeciona Secretaría de Salud rastros municipales en Edomex

Alerta por gusano barrenador

Valle de México.- Para identificar irregularidades en productos cárnicos y evitar riesgos a la salud pública, el gobierno del Estado de México intensificará las supervisiones sanitarias en rastros municipales de la entidad, a través de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisemex).

Macarena Montoya Olvera, secretaria de Salud, informó que estas acciones incluyen verificaciones y control en rastros y áreas de venta de carne, así como actividades de capacitación dirigidas al personal que labora en estos espacios, con el objetivo de proteger a la población mexiquense.

Como parte de estas labores, personal de la Coprisemex y de la Secretaría de Salud, junto con Nancy Valdés Ruiz, presidenta municipal de Ocoyoacac, realizaron una inspección en el rastro de esta demarcación.

Montoya Olvera precisó que en la entidad no existe registro de personas afectadas por el gusano barrenador, por lo que llamó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada.

Explicó que la presencia de este parásito en humanos es poco frecuente y solo se presenta en casos de heridas sin la limpieza y desinfección adecuadas, lo que facilita la deposición de huevos por parte de la mosca.