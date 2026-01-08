Liberan calles y avenidas en el municipio de Ecatepec

Ecatepec, Mèx.- A fin de liberar calles y avenidas de obstáculos que impiden el libre estacionamiento de vehículos, policías de Tránsito Municipal retiraron bienes mostrencos en San Cristóbal Centro. Los oficiales acudieron a las calles Carranza e Ignacio Allende para retirar obstáculos, como botes llenos de cemento, cajas de madera, llantas, sillas y tambos de señalamiento, principalmente, que obstaculizaban el libre estacionamiento. Dicha acción se realizó para cumplir con el artículo 153 del Bando Municipal, que fue modificado durante la trigésima sesión ordinaria de cabildo, celebrada el pasado 27 de noviembre.

Las y los integrantes del Ayuntamiento aprobaron adicionar las fracciones XII, XIII, XIV y XV y quinto párrafo a dicho artículo