Bambis dientes de leche se presenta dentro de la programación nacional

Con 13 años en cartelera

ESCENARIOS IMSS-CULTURA 2025-2026

Cuatro mundiales han sido testigos de este proyecto teatral: Brasil, Rusia, Qatar, y ahora México, EU y Canadá.

Futbol, tap y mucho teatro tendrán lugar en la Ciudad de México durante el 2026, con la presencia de este monólogo de Antón Araiza.

Hace uso de recursos escénicos como el stand up y el tap para narrar la historia del hombre que baila mientras juega futbol, que juega futbol mientras trapea.

Un monólogo refrescante sobre la construcción del individuo y la pasión colectiva.

Mundial del 86, ¿lo recuerda? Mientras la selección azteca perdía frente a Alemania en la ronda de penales y la fiebre pambolera aquejaba a México, el personaje de este monólogo se encontraba en su fiesta de cumpleaños número 5. Dicho suceso deportivo internacional pasó a la historia de una nación, pero también a la de este hombre que trae a su presente los alegres y nostálgicos recuerdos de su infancia.

Bambis dientes de leche no es una obra sobre futbol, es una semejanza entre la cancha, el escenario y la vida misma. Se trata de un monólogo refrescante sobre la visión del ser humano, del individuo construyéndose al centro de la pasión colectiva. Habla de los sueños, deseos y oportunidades; también de las circunstancias que nos hacen tomar decisiones importantes. De una niñez llena de ilusiones y miedos, así como de la libertad de expresarse con el fin de alcanzar la felicidad, aunque sea momentánea.

Un piso de lona, un trapeador y una cubeta es lo único que acompaña al actor en escena. El montaje, dirigido por David Jiménez Sánchez, propone un potente vínculo con el espectador haciendo un uso mínimo de elementos escenográficos, apostando a la potencia actoral en esta historia personal, escrita e interpretada por Antón Araiza.

La puesta toma como un pretexto al deporte más popular, masivo e inconmensurable en sus aficionados y detractores. El actor aborda el escenario como el jugador a la cancha. Se crea una coreografía en un espacio donde el mayor peso recae en el trabajo corporal, en la correcta ejecución de los pasos; se siente con intensidad así se gane o se pierda, en cualquier caso, logra que el corazón se estremezca.

La pasión y entrega que se le ha impregnado les ha permitido conquistar diferentes escenarios de la República Mexicana. Desde su estreno en diciembre de 2013 en el Foro El Bicho, al día de hoy cuenta con más de 200 representaciones.

“A lo largo de estos 13 años, Bambis dientes de leche sigue modificándose, sobre todo en su fondo, al interior de quien soy hoy a mis 50 años. Al paso del tiempo la relación con tu padre y madre adquieren colores distintos, los objetivos son otros, la perspectiva se obtiene con mayor distancia. Es un goce regresar al escenario cada vez y transmitirle al público la historia que cuento desde un lugar más sólido, más maduro. Cada persona tuvo, tiene y tendrá sueños cumplidos y por cumplir, otros que no llegarán, y esa hora de ficción dónde ellas, ellos y yo nos volvemos cómplices desde nuestro anhelos, desde nuestros deseos infantiles, me dota de energía para seguir sonando mis zapatos. Habrá quien sostenga que el teatro y el futbol no tienen punto de encuentro, mi opinión, muy discutible, es que hasta ahora no había encontrado esas similitudes; la principal, el lograr congregar a esa cantidad de seres en un lugar y tiempo determinado para ser testigos de un acontecimiento vivo. El futbol y el teatro son algo único”, declara Araiza.

Y una vez más, el futbol se cruza con la vida de Araiza, aunque en circunstancias totalmente diferentes. Todo ese empuje global encontrará el punto máximo este 2026, año de la justa mundialista. Las derrotas y victorias en el campo se volverán la semblanza de muchos, ingresarán a la memoria de la colectividad, tal como en la historia del hombre que baila mientras juega futbol, que juega futbol mientras trapea, recordando que uno es el acopio de todo lo que ha vivido.

Bambis dientes de leche forma parte de las obras ganadoras de la Convocatoria Escenarios Imss-Cultura 2025-2026. Su programación comprende 6 funciones en la Ciudad de México en el mes de enero del 2026.

Teatro Félix Azuela. Enero 2026. Viernes 16 a las 19:00h, sábado 17 a las 18:00h, domingo 18 a las 17:00h. ENTRADA LIBRE. Av. Manuel González 386 Nonoalco Tlatelolco 06900 Teatro Julio Prieto “Xola”. Enero 2026. Viernes 23 a las 20:00h, sábado 24 a las 19:00h, domingo 25 a las 18:00h. ENTRADA LIBRE. Av. Xola 809 Del Valle 03100