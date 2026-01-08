Blow Up Experience: Llega a México

Fenómeno mundial de arte inflable

En el Foro MUNET del Museo Nacional de Electricidad y Tecnología

Por Gloria Carpio

Blow Up Experience no es un evento más. Es el resultado de más de un año de consolidación en Argentina, donde se convirtió en fenómeno global casi de manera espontánea. La experiencia llegó primero al Pabellón Frers de La Rural en Buenos Aires, donde rompió expectativas de público masivo. Desde ese momento, la propuesta ha viajado por las principales ciudades latinoamericanas, conquistando a millones de visitantes que buscaban algo diferente en su ocio. México representa un hito importante en esta expansión: es la primera vez que el concepto único de arte inflable se abre al público mexicano, convirtiéndose en un evento que promete ser tan insoslayable como sus predecesores regionales.

​

En una conversación exclusiva en las instalaciones de MUNET el 6 de enero de 2026, durante el día inaugural de la experiencia, Angélica del Rey, conductora de medios y productora de contenido, nos adentra en los detalles de esta propuesta revolucionaria.

​

«Viene de Argentina y viene después de presentarse por Perú, por Colombia. En Argentina estuvo un largo tiempo y creemos que es un concepto innovador en México, es un concepto nuevo en donde queremos que todos se diviertan. No nada más los niños, porque bueno, normalmente pensamos en globos y pensamos en niños y familias, pero justo también es para los adultos que se atreven y que quieren estar en contacto con su niño interior y disfrutar, jugar y brincar. Y disfrutar de las albercas de pelotas, de la iluminación, de todas las opciones que hay de globos, de esferas, de luces. Todo es muy instagrameable, así que para los que les guste estar todo el tiempo en Instagram, Facebook, es un lugar ideal. Para los que les gusta divertirse como niños, también es un lugar ideal. Y bueno, los que tenemos sobrinos, hijos, pues es un lugar maravilloso porque se la van a pasar increíble. Aquí la única regla es venir a divertirse» declaró.

​

La respuesta es contundente: Blow Up Experience no se diseñó con límites de edad. Su propuesta es inclusiva desde el primer momento, rompiendo con el paradigma tradicional que asociaba los globos y juegos inflables exclusivamente con el público infantil.

La experiencia estará disponible hasta el 14 de marzo. Se trata de una exposición limitada, lo que significa que quienes deseen experimentar este fenómeno mundial deben planificar su visita dentro de este período acotado.

​

¿Cuál es el costo de entrada?

Cuando se trata de presupuesto, la pregunta es inevitable. El costo de entrada comienza a partir de 350 pesos. Sin embargo, el modelo de precios es más complejo y flexible de lo que parece inicialmente. Hay descuentos especiales para niños, precios reducidos para adultos mayores (seniors), y el costo varía dependiendo del día de la semana. Entre semana resulta más accesible que los fines de semana, lo que permite a diferentes públicos encontrar opciones según su disponibilidad y presupuesto. «Hay descuentos especiales de niños, precio especial para seniors y depende del día también el costo del boleto».

​

¿Cuánto tiempo dura el recorrido completo?

Una de las preguntas más prácticas para los visitantes potenciales es cuánto tiempo invertir en la experiencia. «El recorrido dura entre 60 y 90 minutos, dependiendo de cuánto tiempo queramos estar en las albercas, cuánto tiempo queramos estar tomándonos fotos, pero en general si es rápido es una hora». Esta variabilidad es importante: no es una experiencia cronometrada, sino que permite a cada visitante establecer su propio ritmo. Aquellos obsesionados con obtener la foto perfecta pueden extender su tiempo, mientras que los que simplemente desean una experiencia rápida pueden hacerlo en una hora.

​

Los números son tan impresionantes como las propias instalaciones. «Son 11 salas, todo viene en 11 contenedores. Es una cantidad de luces impresionante. Hay albercas de 1000 pelotas cada una». Once salas temáticas, cada una como un universo independiente. La infraestructura es tan monumental que viaja en contenedores industriales, lo que habla de la escala masiva de esta propuesta. Con más de 35 mil puntos de luz LED sincronizados mediante tecnología de mapping, la cantidad de luminosidad es de por sí una obra de arte.

​

«Los horarios son de 10 de la mañana a 6 de la tarde todos los días en el Foro Munet, que es un foro especial para exposiciones itinerantes que tiene el Museo Nacional de Electricidad y Tecnología». Sin embargo, existe un sistema de horarios escalonados para regular el flujo de visitantes. «Sí, estamos por horario, pero los horarios los podrán ver en taquilla directo. No es que los saquemos, la verdad es que nos gusta que disfruten, que se tomen su tiempo para estar en cada una de las salas» dijo Angelica del Rey.

​

La tendencia

del «kidulting»

Blow Up Experience se monta sobre un fenómeno psicológico y cultural bautizado como «kidulting»: la creciente tendencia de adultos que se permiten disfrutar actividades consideradas típicamente infantiles. Este movimiento no es superficial ni nostálgico simplemente; está respaldado por investigaciones científicas que demuestran beneficios reales para la salud mental. Estudios en psicología del consumidor han comprobado que el acto de reconectar con objetos y actividades de la infancia genera una «comodidad emocional» que reduce significativamente los niveles de estrés en adultos.

​

En un mundo donde millennials y generación Z navegan crisis económicas, incertidumbre política y las secuelas de una pandemia global, espacios como Blow Up ofrecen algo invaluable: una pausa legitimada en la que los adultos pueden olvidar sus responsabilidades sin culpa. La nostalgia, lejos de ser escapismo, se convierte en una herramienta psicológica documentada que mejora el bienestar emocional.

​

Una mirada interior a la experiencia

Del Rey compartó que su parte facorita de la experiencia se encuentra al principio del recorrido «A mí me gusta la de la entrada porque rompe el esquema. Es como la bienvenida a lo que es la experiencia, entonces es algo asombroso, es algo que haces ‘wow’ desde el primer momento en que entras. Y creo que es mi favorita porque esa sensación que tuve yo la primera vez que entré, me encanta verla en todos los visitantes».

​

Esta declaración es reveladora. La sala de entrada no es simplemente un pasillo; es una declaración de intenciones. Está diseñada para generar un impacto visceral, un momento de asombro que marca el tono de toda la experiencia. Los productores cuidan obsesivamente que cada visitante sienta ese «wow» inicial, porque es ese momento el que determina si la experiencia será transformadora o simplemente divertida.

No obstante, no hay salas exclusivas para México «No, toda la licencia está armada y son las salas que vemos. Lo único que sí está aterrizado para México es la realidad virtual: la sala de los globos aerostáticos donde vamos a poder volar sobre la ciudad».

La experiencia estará en territorio mexicano muy buen tiempo, y es que, la apuesta de DG Experience—la productora argentina detrás de Blow Up con más de 40 años en entretenimiento vivo—no termina en MUNET. Ya están confirmadas planes para llevar la experiencia a Guadalajara después de que concluya la temporada en la Ciudad de México el 14 de marzo.

​

​Esto posiciona a México como un territorio estratégico para la expansión de este fenómeno inmersivo en Norteamérica.

Comprensión de

la cultura digital

Lo que subyace en toda la conversación es una comprensión profunda de la cultura digital contemporánea. Blow Up fue diseñada desde el inicio pensando en redes sociales. Las paredes de espejos, los globos gigantes, la iluminación arquitectónica y los espacios de juego crean fotogramas listos para compartir. Las piscinas de pelotas, las salas infinitas de espejos, los juegos de luz: todo es «instagrameable».

​

Este aspecto no es irrelevante; en parte, el viralismo de la experiencia en redes sociales ha alimentado su expansión global, convirtiéndose en un tipo de marketing orgánico donde los propios visitantes se convierten en embajadores involuntarios de la marca.

Al cerrar la conversación, Angélica del Rey y dijo «Pues que los esperamos, que se van a divertir muchísimo y que estamos muy contentos de que estén aquí, de que estés aquí con nosotros».

​

Ubicación: Foro MUNET, Museo Nacional de Electricidad y Tecnología, Bosque de Chapultepec, Ciudad de México Fechas: 6 de enero al 14 de marzo de 2026 ​Horarios: 10:00 a.m. a 6:00 p.m. todos los días ​Precios de entrada: A partir de $350 pesos en Eticket (en línea) y taquilla directa en MUNET. Descuentos especiales para niños y adultos mayores. ​Duración del recorrido: 60 a 90 minutos Número de salas: 11 espacios temáticos únicos ​