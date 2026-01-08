Mexicanos pelean por Venezuela, mientras su gobierno interino cumple órdenes de Washington

El nuevo gobierno de Venezuela, que se presume “revolucionario”, heredero de la corriente política conocida como “chavismo”, y que se dice cuidar su sitio al presidente Nicolás Maduro, se ha sometido por completo a los designios del magnate Donald Trump, autoerigido dictador de los Estados Unidos y de toda América, con lo cual ha invalidado los argumentos de sus simpatizantes mexicanos que militan en la llamada Cuarta Transformación.

En la asamblea de la Comisión Permanente, efectuada el miércoles anterior, la primera de ese órgano legislativo en el actual receso, los legisladores del oficialismo, no pudieron lograr que se aprobara un punto de acuerdo que condenaba la acción militar de los Estados Unidos en Venezuela para “extraer” a Maduro y su esposa Cilia Flores.

La propuesta fue respaldada únicamente por los diputados y senadores de Morena y de su satélite el PT, pero no del PVEM, con lo cual no se logró aprobarla de inmediato y se envió a comisiones, lo que tácitamente implica una negativa o por lo menos un retraso que le restará impacto, pues primero tendrán que ser revisada en los grupos de trabajo antes de volver a presentarla ante el pleno.

“La acción militar ejecutada constituye una violación a la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2.4 establece la obligación de los Estados miembros de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, recuerda el documento presentado por la presidenta del Senado ante la Comisión Permanente,

“Dicha acción contraviene los principios consagrados en el artículo 3 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que proscribe la agresión y cualquier atentado contra la soberanía de los Estados, al ser parte de ambos organismos, Estados Unidos de América incumplió de manera deliberada los compromisos de carácter internacional que ha asumido”, resaltó.

En respaldo de la propuesta, el diputado morenista Emilio Ramón Ramírez subrayó en tribuna que lo ocurrido en Venezuela “violenta los principios fundamentales del derecho internacional, quebranta la soberanía de un país hermano de América Latina y pone en riesgo la estabilidad de toda la región”.

“Con Estados Unidos siempre hemos tenido dificultades porque era el dominio del más fuerte, que es el riesgo que tenemos ahora por esta intervención imperialista que hizo Estados Unidos a Venezuela, donde no respeta el derecho internacional; no existe Naciones Unidas, no existe la OEA”, manifestó a su vez el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval.

“Estamos en una situación de regreso a la ley del más fuerte y entonces los mexicanos tenemos que sacar creatividad para que no nos ocurra lo que le pasó a Venezuela, porque estamos en ese riesgo”, agregó Flores, quien ha reemplazado en el Congreso a su ex compañero de partido, Gerardo Fernández Noroña (que ahora es miembro de Morena), como principal defensor de la llamada Cuarta Transformación.

A su vez, la senadora “morena” Beatriz Mojica Borja sostuvo que quienes rechazan ahora condenar la intromisión de EU en Venezuela “estarán mañana a favor de nuevas intromisiones en territorios de otros países, incluso el nuestro. Y eso sí sería traición a la patria, lo cual es un delito grave definido en el Código Penal Federal, contra la soberanía e integridad de la nación”.

Por el contrario, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, reviró que su partido siempre ha defendido la soberanía, pero “Morena, el oficialismo, el gobierno se equivocan en su defensa de Maduro porque la primera premisa sobre la que construyen la defensa es una premisa falsa, una premisa equivocada: Nicolás Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela, era un dictador espurio».

“¿Quién les va a creer el cuento de que ahora Morena se convirtió en la defensora del derecho internacional? Invocan la Carta de las Naciones Unidas, callaron como momias, no dijeron una palabra cuando Maduro violaba de manera sistemática la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”, agregó.

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, descalificó las críticas de Morena y PT al afirmar que “Maduro fue un presidente que abusó de sus atribuciones y terminó como un dictador y un golpista” que, aseguró, cometió fraudes electorales para permanecer en su cargo.

El priista lamentó que los legisladores de mayoría defiendan al gobierno de Maduro “con discursos patrioteros que presumen soberanía, pero olvidan que la soberanía es del pueblo, no del tirano que la manipula”.

Todo lo anterior fue superado casi de inmediato por los hechos, no por las palabras.

Esto porque el gobierno interino de Venezuela admitió haber incurrido en violaciones a los derechos humanos, al reconocer que tenía presos políticos.

Esto ocurrió a la inversa, Jorge Rodríguez, presidente del Congreso venezolano y hermano de Delcy, la presidenta reconocida por el invasor Donald Trump, anunció ayer, jueves, la liberación de un grupo importante de presos políticos.

Según el gobierno español, entre los liberados figuran al menos cinco españoles: dos vascos, un canario, un valenciano y la hispano-venezolana Rocío San Miguel.

“Es un gesto nuestro”, había adelantado la noche anterior la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a un grupo de diputados que acudieron al Palacio de Miraflores para dar por iniciada la legislatura.

Los hermanos Rodríguez son hijos de un guerrillero de izquierda y ellos mismos se presentan como defensores de la Revolución Bolivariana, título que sus militantes han dado al movimiento chavista.

Al anunciar la liberación de una parte de los presos por cuestiones política, Jorge dijo que esa decisión se ha tomado en pro de la unión nacional y para la convivencia pacífica. “Los procesos de excarcelación suceden desde este mismo momento. Un gesto en busca de la paz para lograr que nuestra República tenga una vida pacífica”, añadió.

«Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras», dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

“El gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, comentó Rodríguez en un mensaje transmitido por el canal público TeleSur.

Contra lo afirmado por el dirigente parlamentario, el gesto del nuevo gobierno venezolano no es espontáneo. Miembros del gobierno de los Estados Unidos han comunicado que dejaron claro a Venezuela que debe liberar a los presos políticos, entre otras exigencias.

En lo interno, tras el ataque estadounidense, la oposición venezolana ha pedido de manera reiterada la liberación de presos políticos. Por ejemplo, un día después del ataque estadounidense en Venezuela, el líder opositor Edmundo González urgió a la “liberación inmediata e incondicional de los presos políticos”.

A su vez, la dirigente opositora María Corina Machado insistió este jueves en la necesidad de la liberación de presos políticos como punto esencial para lograr un cambio en Venezuela.

Días antes del ataque estadounidense, el gobierno venezolano había anunciado la liberación de decenas de personas detenidas en el marco de las elecciones presidenciales de 2024, en las cuales Maduro se declaró triunfador a pesar de no presentar las actas electorales, como exige la propia ley venezolana.

Por cierto, el proceso de liberación de esos reos no es tal fácil ni tan expedito. Una nota del diario El Nacional que se presenta como independiente, publicó ayer una nota con entrevistas a los parientes de los presos supuestamente liberados, la cual se titular «No sabemos nada». En ella, familiares de los presos políticos recluidos en el penal conocido como El Helicoide, dijeron estar en espera de las excarcelaciones.

“No vamos a irnos hasta que no los liberen a todos, ni vamos a dejar de insistir”, afirmó el activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos Diego Casanova. “Estamos esperando la llamada que diga que por fin van a ser excarcelados. Y que ya están fuera”.

