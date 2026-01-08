Más impuestos, deudas y alza de precios hacen más empinada la cuesta de enero

Afecta a 6 de cada 10 mexicanos

Para muchos, las dificultades financieras se extenderán hasta febrero o incluso marzo, señalan expertos

Este 2026, con más impuestos, deudas y alza de precios, la cuesta de enero afecta a 6 de cada 10 consumidores mexicanos, quienes cuentan con menos recursos para hacer frente al primer mes del año, de acuerdo a cifras de una encuesta de Research Land, agencia de investigación de mercados.

El exceso de gastos durante diciembre, sumado a compromisos fiscales y pagos obligatorios al inicio del año, provoca un desajuste en la economía familiar que, sin planeación, puede convertirse en una carga difícil de manejar, arrastrando no solo estrés, sino la acumulación de intereses que puede prolongarse por varios meses.

Las personas que atraviesan dificultades en estos días consideran que el principal motivo por el que quedaron sin dinero suficiente es por la compra de regalos y los gastos asociados a los festejos de fin de año.

Entre otras causas por las que los mexicanos atribuyen quedarse sin recursos suficientes está el hecho de no administrar de forma adecuada el aguinaldo, no haber recibido esta prestación o que fue menor a la percibida en años anteriores, y los gastos realizados durante El Buen Fin, según la encuesta.

“Los resultados reflejan una tensión estructural entre ingresos, hábitos y precios. La cuesta de enero ocurre en un momento en el que los hogares llegan a diciembre con márgenes financieros muy reducidos y enfrentan un arranque de año con precios que no regresan a niveles previos, especialmente en alimentos, transporte y servicios”, dijo Pablo Levy, director general de Research Land.

A los factores anteriores, detalló la agencia de investigación, se deben sumar las presiones que provienen del aumento en los precios de productos básicos, lo que genera que “una parte relevante de la población perciba que su dinero rinde menos al iniciar el año y enfrenta la cuesta de enero con menor margen financiero”.

La encuesta explica que 41 por ciento de los mexicanos asegura que gastó más de lo que debía en las fiestas de fin de año, 24 por ciento consideró que el aumento de precios por la inflación es el factor que más afecta su presupuesto al iniciar el año, mientras que 19 por ciento reconoce que la presión provino de una combinación entre gasto excesivo y encarecimiento de productos.

Se etenderá hasta febrero o marzo

Según Research Land, en lo que respecta a la planeación para hacer frente a la cuesta de enero, 38 por ciento de los consumidores realizó un plan para las fiestas de fin de año y le funcionó para no quedarse sin recursos en este mes; 32 por ciento no realizó algún presupuesto y gastó conforme se necesitó; 20 por ciento diseñó un programa pero no lo siguió del todo; y 10 por ciento dijo haber recurrido al financiamiento como principal herramienta para hacer frente a los gastos.

“La presión económica no desaparece de inmediato. El 49 por ciento de los encuestados consideró que sus dificultades financieras se concentran únicamente en enero, pero uno de cada cuatro anticipó que se extenderán hasta febrero o incluso marzo, lo que sugiere que los efectos del consumo decembrino y del entorno de precios elevados siguen teniendo repercusiones en los primeros meses del año”.

Falta de previsión, el origen del problema

De acuerdo con Nora Claudia Ampudia Márquez, profesora de la Universidad Panamericana, la cuesta de enero tiene un origen claro: la falta de previsión.

“Se presenta porque no se planean los gastos, no se realiza un presupuesto previo, y también se olvida que en enero hay otros gastos adicionales como el pago del predial, el refrendo de automóviles, el pago del agua, y entonces la gente, al no hacer el presupuesto, acaba gastando de más”, explicó.

Durante diciembre, muchas familias reciben ingresos extraordinarios, como aguinaldos o fondos de ahorro, lo que genera una sensación de mayor liquidez. Sin embargo, al no existir una planeación financiera, ese dinero suele destinarse al consumo inmediato, sin considerar los compromisos que llegan con el nuevo año.

Refrescos y cigarros están más caros

El inicio de 2026 ha estado marcado por un encarecimiento generalizado de productos y servicios que ya se refleja en tiendas, supermercados y plataformas digitales, , lo que ha representado un impacto significativo en el bolsillo de los consumidores.

A partir del 1 de enero entraron en vigor diversos ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como cambios en materia de aranceles a productos importados, lo que ha provocado un aumento directo en el gasto cotidiano de los hogares mexicanos.

Uno de los incrementos más notorios corresponde a los refrescos y bebidas saborizadas. Para 2026, la cuota del IEPS aplicada a bebidas con azúcares añadidos se elevó a 3.0818 pesos por litro, mientras que las bebidas con edulcorantes -como refrescos light o sin calorías- comenzaron a pagar por primera vez 1.50 pesos por litro.

De acuerdo con comerciantes locales, la caja de cigarros con 20 piezas, que anteriormente tenía un costo de 85 pesos, ahora se comercializa en 105 pesos, reflejando un aumento considerable. De igual manera, el refresco de tres litros, como la Coca-Cola, pasó de costar 52 a 62 pesos.

A pesar de estos ajustes, una comerciante señaló que el alza en los precios no ha sido un factor determinante para que los consumidores reduzcan su compra de estos productos. Indicó que la demanda se mantiene constante, ya que forman parte del consumo habitual de muchas personas.