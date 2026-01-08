Mal de río, la ficción como espejo de un conflicto real en el sureste mexicano

Ciudad de México, enero de 2025.— En un territorio donde la selva y el agua chocan con intereses económicos y políticos, Mal de río, de Luisa Reyes Retana, se presenta como una novela contundente sobre una de las heridas abiertas del México contemporáneo: el despojo del territorio y sus consecuencias humanas.

Publicada por Random House, esta obra utiliza la ficción para explorar un conflicto real que atraviesa comunidades enteras del sureste mexicano. Desde la cuenca del río Usumacinta —una de las regiones con mayor biodiversidad y simbólicas del país—, la novela convierte al río en testigo y protagonista de la violencia, la resistencia, el activismo y la memoria colectiva.

Más que una novela de denuncia, Mal de río es una exploración del dolor colectivo y personal que deja el despojo.

La historia sigue a Príamo Zepeda, un hombre marcado por la pérdida y el desgaste emocional que implica resistir proyectos hidroeléctricos capaces de transformar de manera irreversible su entorno. En paralelo, la autora narra la travesía de Marcia Corona, una abogada que defiende la empresa que busca instalarse en el Usumacinta, considerado en esta ficción como el último río vivo de México. Marcia es traicionada por sus jefes y desde este escenario busca reorientar sus acciones.

Luisa Reyes Retana , Premio Mauricio Achar (2017), retrata mediante su prosa descarnada e intensa un trabajo de activismo y defensa del territorio como una lucha política y ambiental, además como una batalla íntima contra la culpa y la derrota.

Mal de río se convierte en una exploración del dolor colectivo y personal que deja el despojo de los proyectos invasivos contra la naturaleza. El río deja de ser un simple escenario para convertirse en un personaje vivo, herido y amenazado, cuyo destino corre en paralelo al de las comunidades que han decidido defenderlo.

En esta narración, la lucha ambiental se entrelaza con la violencia del crimen organizado, la corrupción política, la vulnerabilidad de las comunidades rurales, frente a un sistema que avanza sin escuchar.

“Quizá solo estando tiempo en los caminos y el río, sin decir demasiadas palabras, era posible concebir la selva como el estómago que era. Un organismo que respira, separa; lo vivo lo pone muerto, y lo muerto, vivo. En la selva se levanta un polvo dorado y electrizado. Una vez ahí, no era posible seguir siendo como uno era en su vida normal. Uno era digerido”, relata la historia sobre el escenario complejo en la que se desarrolla.

Mal de río se inscribe en una tradición literaria que cuestiona desde la ficción el discurso del progreso impuesto y expone las consecuencias del ecocidio desde la experiencia humana y emocional. La novela dialoga con problemáticas urgentes como la defensa del agua, el territorio, los derechos comunitarios y la memoria de quienes han sido sistemáticamente silenciados.

Luisa Reyes Retana ofrece una novela coral al pie del río más caudaloso de México. Una frontera natural que se convierte en un personaje acechado por la ambición de los megaproyectos.

ACERCA DE LA AUTORA

Luisa Reyes Retana (Ciudad de México, 1979) estudió Derecho en el ITAM y una maestría en Derecho Comparado en la Universidad de Berkeley, en California. Trabajó como secretaria de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2009-2011) y en 2011 fundó Sicomoro Ediciones, una casa editorial independiente avocada a la publicación de libros de arte y cocina. Ha escrito textos para Arte al Día, La Tempestad y otras publicaciones. Arde Josefina es su primera novela.