Homicidios dolosos disminuyen 40 por ciento, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025: CSP

Representan 34 homicidios diarios menos

De octubre de 2024 a diciembre 2025 se detuvieron 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que los homicidios dolosos disminuyeron 40 por ciento, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 52.4 víctimas, lo que representa 34 homicidios diarios menos, ubicando a diciembre de 2025 como el más bajo desde 2015.

“Este es el resultado de una Estrategia de Seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en Cuernavaca, Morelos.

Reconoció el compromiso de las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad, así como de las y los gobernadores de los estados para mantener la coordinación y detalló que en 2026 se continuarán fortaleciendo los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: 1. Atención a las causas, para que ningún joven se acerque a un grupo delictivo; 2. Consolidación de la Guardia Nacional; 3. Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación; y 4. Coordinación con las entidades.

La jefa del Ejecutivo federal informó que en este año uno de los grandes objetivos es reducir de manera significativa el delito de extorsión. Además de que cada mes se continuará reduciendo el promedio de homicidios dolosos y de otros delitos.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional por año disminuyó en 30 por ciento entre 2024 a 2025, lo que quiere decir que 2025 es el año más bajo desde 2015.

Informó que, de enero a diciembre de 2025, siete entidades concentraron el 50.5 por ciento del total de casos: Guanajuato con 10.9 por ciento; Chihuahua con 7.7 por ciento; Baja California con 7.3 por ciento; Sinaloa con 7.1 por ciento; Estado de México con 6.5 por ciento; Guerrero con 5.6 por ciento y Michoacán con 5.4 por ciento. Mientras que, de 2024 a 2025, 26 entidades disminuyeron su promedio diario, destacando Zacatecas menos 71.1 por ciento; Chiapas menos 58.6 por ciento; Quintana Roo menos 56.8 por ciento; San Luis Potosí menos 53.3 por ciento y Nuevo León menos 52.7.

Adicional a ello, respecto a febrero de 2025, Guanajuato presentó una reducción del 62 por ciento; respecto a septiembre de 2024: Baja California del 42 por ciento, Estado de México del 54 por ciento y Nuevo León del 72 por ciento; respecto a octubre de 2024: Guerrero del 65 por ciento; respecto a febrero de 2024, Tabasco del 75 por ciento y Sinaloa respecto a junio de 2025, menos 43 por ciento.

Añadió que, de enero de 2018 a diciembre del año pasado, el promedio diario de delitos de alto impacto por año a nivel nacional presentó una reducción del 47 por ciento y de manera mensual del 26 por ciento respecto a octubre de 2024.

Destacó que, en el caso de Morelos, el promedio diario de homicidios dolosos de 2024 a 2025 tuvo una reducción del 26 por ciento, mientras que en los delitos de alto impacto diarios se obtuvo una disminución del 2.4 por ciento

Detenidas, 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, se han detenido a 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado más de 21 mil armas de fuego, se incautaron más de 318 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, además se desarticularon y desmantelaron mil 887 laboratorios y áreas de concentración.

Añadió que, como parte de los trabajos de colaboración, en Morelos, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 se han detenido a 659 personas, se han asegurado 459 armas de fuego y 959 kilos de droga, además de que cuatro laboratorios han sido desmantelados.

A través de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 28 de diciembre de 2025 se han detenido a 721 extorsionadores en 24 estados y se han recibido 119 mil 864 llamadas al 089, de las que 90 mil 442 fueron de extorsiones no consumadas por orientación en tiempo real; 16 mil 570 fueron denuncias y 12 mil 852 fueron para reportar extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a Fiscalías locales, gracias a ello se han generado 4 mil 350 carpetas de investigación.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, como parte del eje de Atención a las Causas, se brindaron 4 millones 818 mil 548 atenciones a 3 millones 133 mil 390 personas, se visitaron 279 mil 939 hogares, se realizaron 409 Ferias de Paz, 344 Comités de Paz, 7 mil 5 Jornadas de paz y se recuperaron 308 espacios. Agregó que, del 1 de octubre de 2024 al 29 de diciembre de 2025, con Sí al Desarme, Sí a la Paz, se han canjeado 9 mil 81 armas de fuego de las que 2 mil 642 son armas largas, 5 mil 297 cortas y mil 142 granadas, además de han intercambiado 7 mil 749 juguetes bélicos por opciones didácticas

Pide agilizar investigaciones del caso Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) acelerar investigaciones sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido hace dos semanas en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, y también pidió que se acelere la reparación integral del daño.

Advirtió que “muchas veces se acercan algunos bufetes de abogados con la idea de conseguir dinero para ellos. Les dicen a las víctimas que no les van a cobrar nada, pero al final se llevan un porcentaje de la reparación integral del daño entonces no es necesario, porque nos estamos comprometiendo a que van a tener esa reparación y así va a ser”.

Indicó que la FGR “tiene que establecer las condiciones, de acuerdo a protocolos internacionales y a la ley de víctimas que está establecida”.

En la mañanera del pueblo, dio a conocer que a la fiscalía “le hemos pedido que pueda presentar (el informe) lo más pronto que se pueda, evidentemente haciendo la investigación profunda que se necesita, y que pueda acelerarse la reparación integral del daño”.