Comienza este viernes el registro de líneas para crear el padrón de telefonía móvil

Estarán vinculadas a documentación oficial

La intención del gobierno es evitar delitos como la extorsión

A partir de este 9 de enero, todas las líneas de telefonía móvil que operen en México deberán estar registradas a nombre de una persona física o moral identificable, con lo que se elimina el uso anónimo de números celulares y permite a las empresas de telecomunicaciones suspender aquellas líneas que no cumplan con el requisito.

El marco regulatorio obliga a que cada número móvil esté vinculado a un titular con documentación oficial. La medida aplica sin excepción a líneas activas, nuevas y existentes, tanto de uso personal como corporativo, incluidos usuarios extranjeros con servicio en el país.

El pasado 8 de diciembre, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó y emitió los lineamientos para vincular cada línea telefónica a una persona física o moral y eliminar el anonimato, que permite cometer delitos.

Desde hace años, las líneas de pospago se obtienen mediante un contrato por lo que sólo se otorgan a personas y empresas que se identifican. En cambio, en prepago sólo es necesario comprar saldo con efectivo o tarjeta para obtener tiempo aire sin necesidad de identificarse.

En su sitio electrónico, Telmex indica que al contratar una línea celular todos los usuarios de cualquier compañía telefónica estarán obligados a registrarla con su identificación oficial con fotografía y CURP.

“Si ya tienen una línea, la fecha límite para hacerlo es el 30 de junio de 2026”, destacó. Expuso que si el usuario decide hacer su registro de manera remota tendrá hasta tres oportunidades para realizarlo. Si no es exitoso, podrán contactar a un asesor o acudir a sucursal.

Por su parte, Movistar, que se caracteriza por enfocarse en líneas de prepago, señala en su sitio electrónico: “Te invitamos a prepararte para la vinculación de tu línea, que podrás realizar de forma presencial o remota con tu identificación oficial (INE o pasaporte) o con tu RFC si eres empresa.

El padrón de telefonía costará 220 mdd

El padrón de telefonía móvil de México, cuyo espíritu está en apoyar a la prevención de delitos, tendrá un costo de infraestructura valorado en 4,053 millones 652,389.40 pesos, unos 220.70 millones de dólares, que primero será absorbido por las empresas de telecomunicaciones, para luego ser trasladado al consumidor en sus planes de servicio.

Esto, porque no todos los operadores cuentan con los márgenes financieros fuertes como para absorber ese tipo de costos operativos sin tener que afectar al consumidor, pues estos gastos significarán una importante disposición de dinero que tendrá que ser recuperado de alguna manera, incluso para Telcel, la compañía con el músculo financiero más tonificado del sector telecom de México.

La cifra todavía es preliminar, porque en uno de los documentos del Gobierno federal sobre esta iniciativa, los montos totales se elevan hasta los 4,569 millones de pesos, o 249 millones de dólares.

Podrían esperarse entonces alzas de precios en los planes de servicio, una bolsa con menos cantidad de datos móviles o paquetes de datos con menores tiempos de vigencia, en lo que las empresas consiguen recuperar esos recursos.

Esto ya se quedó demostrado, cuando meses atrás un operador mayorista de alcance nacional unilateralmente elevó sus ofertas de referencia para los operadores minoristas, una acción que trastocó las carteras de éstos últimos y con efectos directos en el consumidor final.

Telefónicas piden una prórroga

Empresas de telefonía celular solicitaron a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) una ampliación de plazos para el arranque oficial del registro de telefonía móvil que inicia este viernes 9 de enero, el mismo día en que por ley la CRT también anunciará su plan de licitación de espectro 5G.

Las peticiones de las empresas minoristas se fundamentan en los problemas técnicos que han venido registrando en recientes días con los primeros ensayos del nuevo padrón de telefonía, pues, además, cada intento de registro tiene un costo económico de 3.45 pesos más IVA con el proveedor mayorista Altán Redes.

La experiencia con los primeros ensayos demuestra que un intento de registro de un número celular no ha quedado a la primera y ello significa un gasto adicional que deben cubrir las empresas, según confirmaron a este medio los directores generales de cuatro operadores móviles virtuales.

El problema también afecta al gigante de los operadores móviles virtuales, que aun con su poder de escala para soportar este tipo de impactos financieros, también tiene otros obstáculos: La vinculación y activación de líneas en el nuevo padrón de telefonía es diferente en tiempos para las líneas en uso frente a las nuevas líneas.

Esto significa que las líneas en uso tienen todo el primer semestre de 2026 para vincular los datos de sus usuarios con el nuevo padrón, pero no las líneas que se activen por primera vez con un operador y por tanto, si un operador no ha conseguido perfeccionar los registros, está en riesgo de perder clientes nuevos ante otra compañía con un mayor poder financiero y técnico que consiga primero el reto, como son los operadores tradicionales que por su lado están trabajando para absorber los sobrecostos, y con lo que los lineamientos de la CRT para el nuevo padrón empuja así a los nuevos clientes a marcas que hoy ya dominan el mercado.

Por todo ello, los correos de la CRT amanecieron este miércoles con peticiones formales de los operadores para la consideración de por lo menos un mes de prórrogas para el nuevo registro de telefonía móvil, luego de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones decidió a fines del 2025 seguir con los plazos originalmente planeados, aún con las peticiones de toda la industria de postergar su arranque para bien entrado el año 2026.