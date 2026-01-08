Clara Brugada verifica el cese de venta de animales en el Mercado de Sonora

Anuncia apoyos a locatarios

Al menos 84 locales del tradicional centro realizaron la transición de giro comercial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, realizó un recorrido por el Mercado de Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza, para verificar, junto con la alcaldesa Evelyn Parra, que la venta de animales ha cesado en su totalidad.

“Los tiempos van cambiando, y el comercio público y los mercados también deben evolucionar”, afirmó la mandataria, reconociendo la disposición de los comerciantes para adaptarse a la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México.

Los locatarios que anteriormente se dedicaban a esta actividad realizaron el cambio de giro comercial ante la alcaldía, obteniendo nuevas cédulas que les permiten comercializar accesorios y servicios estéticos para mascotas, artículos místicos y esotéricos, materias primas y artesanías.

Para apoyar esta transición, el Gobierno capitalino, a través del Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO), anunció dos acciones financieras:

Apoyo directo: Entrega de 50 mil pesos a fondo perdido (no crédito) para el cambio de giro comercial. Financiamiento: Créditos de hasta 100 mil pesos con la tasa de interés más baja del mercado.

Brugada Molina hizo un llamado a respetar el Artículo XIII de la Constitución de la Ciudad de México, que reconoce a los animales como seres sintientes, así como el Artículo XXV de la Ley de Bienestar Animal, que prohíbe su venta en mercados públicos. En este sentido, invitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y a las 16 alcaldías a replicar estas verificaciones en todos los mercados de la capital.

Por su parte, la alcaldesa Evelyn Parra anunció una inversión de 10 millones de pesos para la remodelación del mercado, con el fin de consolidarlo como un punto referente de turismo de cara al Mundial de Fútbol 2026.

Finalmente, la Jefa de Gobierno destacó que su administración es un gobierno animalista y recordó avances recientes como la regulación de las corridas de toros para realizarse sin violencia.

Actualmente, el Mercado de Sonora recibe a 15 mil visitantes diarios, cifra que se duplica los fines de semana.

Supervisa atención a animales rescatados

La mandataria capitalina también realizó un recorrido por el refugio de la Ciudad de México ubicado en el Ajusco, con el fin de verificar la correcta instalación y atención médica de los ejemplares rescatados del refugio Franciscano.

Hasta el momento, 304 perros han sido trasladados a este espacio, donde reciben atención veterinaria óptima para su recuperación. Asimismo, 371 ejemplares se encuentran en instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras que el resto permanece en el refugio de Cuajimalpa a la espera de concluir su traslado durante la tarde de ayer.

El albergue del Ajusco cuenta con alimentación garantizada, cuidadores y un equipo multidisciplinario de veterinarios con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

Desde diciembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició las investigaciones tras recibir denuncias sobre las malas condiciones en el refugio de Cuajimalpa. El delito de maltrato animal ya se encuentra documentado y acreditado por las autoridades periciales.

“Estamos obligados a tener todas las condiciones para garantizar una vida estable y digna a los animales rescatados”, afirmó la mandataria capitalina, subrayando que este operativo no tiene precedentes por la cantidad de animales resguardados.

Reiteró que el conflicto por el predio es un asunto entre particulares, mientras que el interés del Gobierno se centra exclusivamente en la protección de la vida animal.

Al finalizar el recorrido, la Jefa de Gobierno reconoció el apoyo de la Asociación Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre y Doméstica del Medio Ambiente A.C., quienes han colaborado activamente en las labores de rescate y protección de estos ejemplares.