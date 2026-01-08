Solo 25.23% de municipios en el país cuentan con atlas de riesgo

La IA herramienta indispensable

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta indispensable para los gobiernos municipales y estatales que buscan mejorar su capacidad de respuesta ante emergencias, optimizar servicios públicos y ofrecer resultados visibles a la ciudadanía. En México, donde aproximadamente el 85% de los municipios carece de un atlas de riesgos y donde entre 2019 y 2023 se emitieron 177 declaratorias de emergencia y 99 de desastre estatales, la tecnología deja de ser una opción futurista para convertirse en una necesidad inmediata.

Para este proceso de modernización, plataformas como Kabat One, que integran información proveniente de distintos sistemas locales, han permitido que los municipios cuenten con una visión más unificada de su entorno y de los riesgos que enfrentan.

Hoy, la IA permite anticipar problemas antes de que se conviertan en crisis. Con sistemas multisensor y dispositivos inalámbricos ya utilizados en proyectos de ciudades, es posible recopilar datos en tiempo real sobre lluvias, niveles de ríos, infraestructura urbana y comportamiento del entorno. Todos estos datos, interpretados por modelos predictivos, ayudan a detectar zonas con riesgo de inundación y priorizar recursos de manera más eficiente, reduciendo los tiempos de respuesta ante desastres entre un 30% y 35%. De la misma forma, la IA puede analizar la actividad en redes sociales tras un sismo para generar alertas rápidas, identificar daños y dar a los servicios de emergencia una visión más completa del impacto social y espacial.

“Kabat One viene como un ecosistema de seguridad —el sistema de los subsistemas—; tomamos el dato de todos tus sistemas, los integramos para que trabajen juntos y, desde un solo lugar, automatizamos eventos, investigamos casos y coordinamos agencias.” Menciona Niv Yarimi, presidente y fundador de Grupo Kabat y Kabat One.

La tecnología también transforma la operación diaria de los municipios. Algoritmos avanzados permiten optimizar rutas de ambulancias, patrullas y cuadrillas de mantenimiento, lo que reduce minutos críticos y mejora la calidad del servicio público. En atención ciudadana, la IA facilita la clasificación y priorización automática de reportes, agilizando la respuesta y fortaleciendo la confianza en las autoridades locales.

En alianza con NVIDIA, Kabat One incorpora capacidades avanzadas de traducción en tiempo real que permiten interpretar de manera inmediata las comunicaciones entre ciudadanos y centros de atención como el 911. Esta tecnología acelera la toma de decisiones y facilita una actuación más precisa por parte de los equipos de emergencia, especialmente en situaciones donde cada segunda cuenta. Al mismo tiempo, la aplicación de inteligencia artificial en el ámbito de seguridad posibilita analizar en segundos grandes volúmenes de datos provenientes de diversas fuentes, generando alertas tempranas y anticipando posibles escenarios de riesgo antes de que se conviertan en crisis, lo que permite a los gobiernos actuar de manera preventiva y estratégica.

“Invertir en inteligencia es equipar a los municipios con herramientas modernas que permiten gestionar emergencias y servicios urbanos de forma más rápida, eficiente y predecible”, señala el directivo. “Esto puede significar salvar vidas, disminuir costos operativos y, al mismo tiempo, reforzar la reputación del alcalde o administración al demostrar resultados concretos y visibles para la población”, concluye.

En un país que enfrenta fenómenos naturales de manera recurrente, la IA representa hoy una oportunidad clave para pasar de la reacción improvisada a la prevención inteligente.