México libre de poliomielitis por esquema de vacunación centrado en la niñez: IMSS

Desde hace 35 años

En el Seguro Social se aplican en más de un millón de dosis de vacuna hexavalante al año, que previene el desarrollo de esta y otras enfermedades

Desde hace 35 años México no presenta casos de poliomielitis debido a la política de salud en la cual la vacuna hexavalente es parte del esquema básico de vacunación y protege de esta y otras enfermedades como difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B e infecciones por Haemophilus influenzae.

La población derechohabiente o sin seguridad social tiene garantizado el acceso a esta vacuna en cualquier época del año en las más de mil 500 Unidades de Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) distribuidas en todo el país, destacó el doctor Enrique Alcalá Martínez.

El coordinador de Programas Médicos en el Área de Enfermedades Prevenibles por Vacunación del IMSS explicó que esta enfermedad afecta principalmente a menores de cinco años, por lo que se aplica la vacuna al menor a las edades de dos, cuatro y seis meses, así como un refuerzo al año y medio de edad.

“La vacuna hexavalente idealmente debe ser aplicada en los rangos de edad establecidos, si por alguna circunstancia no fue inmunizado en esas edades o no se completó el esquema, es importante que acuda lo más pronto posible y antes de cumplir cinco años para que se apliquen las dosis faltantes; después de esa edad se aplicarán otras vacunas”, enfatizó.

Destacó que en el Seguro Social se aplican cada año en promedio más de un millón de dosis de esta vacuna y que a nivel mundial Afganistán y Pakistán son los únicos países en los que aún se

presenta un número importante de casos y que el resto del mundo se ha declarado libre de la enfermedad.

Dijo que este padecimiento se contrae principalmente por alimentos o agua que ha sido contaminada por heces que contienen virus de personas que padecen poliomielitis; puede dejar secuelas importantes (parálisis, insuficiencia respiratoria, deformidades óseas y musculares) y en casos extremos llevar al fallecimiento.

Por ello, dijo, personas que viajan al extranjero deben estar atentas a los síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general y vómito, que son característicos del virus que causa poliomielitis, además de no contar con esquema de vacunación completo, lo cual incrementa el riesgo de contraer esta enfermedad.

Añadió que la población susceptible de adquirir esta enfermedad es aquella que no se encuentra vacunada contra la polio, que sufre problemas de desnutrición, hacinamiento y en países con extrema pobreza.