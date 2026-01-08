*Rafael Guerra Álvarez asume tercer periodo como presidente del PJCDMX *

Se comprometió a desempeñar el cargo con lealtad

Dijo que defenderá la dignidad laboral de quienes sostienen la Casa de Justicia capitalina

*Por Gloria CARPIO *

En sesión pública del pleno del Tribunal Superior de Justicia, ante 79 magistrados, Rafael Guerra Álvarez asume tercer periodo como presidente del Poder Judicial de la CDMX, gestión que comprenderá de enero de 2026 a agosto de 2027, por lo que su gestión será de ocho años al frente de la Casa de Justicia Capitalina.

El presidente magistrado Guerra Álvarez aseguró que defenderá la dignidad laboral de quienes sostienen el Poder Judicial de la Ciudad de México, con la garantía de condiciones de trabajo justas, seguras y decorosas, con la protección de los derechos adquiridos y con el respeto a la libertad sindical, capacitación y escucha activa como forma de Gobierno interna.

MANTENDRÁ LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En sesión solemne del Pleno de magistradas y magistrados, encabezada por el magistrado decano Salvador Ávalos Sandoval, acompañado por la consejera Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas Fuentes; así como el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, Guerra Álvarez sostuvo que durante su gestión se mantendrá la perspectiva de género en el corazón de las actividades, se impulsará una justicia sensible y valiente con medidas concretas como la Unidad Violeta, la erradicación de estereotipos y el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres dentro y fuera de la institución.

TRABAJARÁ POR PROFUNDIZAR LA ORALIDAD

Tras afirmar que la responsabilidad que hoy se le confiere no es un privilegio personal, sino un compromiso de lealtad con México y la comunidad judicial, dijo que trabajará por profundizar la oralidad, renovar las unidades de gestión, la justicia terapéutica, la digitalización, el uso de la inteligencia artificial y en materializar la reforma Judicial de 2027.

El Presidente del TSJCDMX dijo que, al contar con una Judicatura integrada por generaciones distintas que se encuentran en un mismo momento y con una misma misión, a algunas se les ofrecerá acompañamiento, capacitación y paciencia; mientras que otras, se le dará respaldo, reconocimiento y honor, todo esto para seguir fortaleciendo al Poder Judicial de la Ciudad de México, institución fundamental para la gobernabilidad.

INVITADOS ESPECIALES

A la sesión acudieron los secretarios de Educación y Trabajo y Previsión Social, Mario Delgado y Marath Bolaños; el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho; la fiscal General de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján; el procurador federal del Consumidor, César Iván Escalante, entre otras personas servidoras públicas.

Esta fue la última elección en la que magistradas y magistrados eligen al presidente del TSJCDMX, en el 2027 será nombrado por elección popular, como lo establece la reforma judicial.