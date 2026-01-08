Favoritos y vetados

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Es común en la política mexicana que cada cambio de gobierno en los estados se abra la discusión sobre los candidatos del partido gobernante y las vertientes a analizar.

No se trata solamente de los nombres que mejor posicionados se encuentran, sino de diversos factores sobre sus alianzas y respaldos.

Hombres y mujeres aspirantes están conscientes de que más que popularidad deben reunir otros elementos como son sus nexos con el gobernador, alianzas con la gente del partido y sus relaciones con el Presidente o Presidenta (como es en esta ocasión).

Hay aspirantes que reúnen la mayor parte de las cualidades, pero enfrentan un severo reto, el rechazo del gobernante o de otros personajes cercanos al poder.

Es sabido que difícilmente gobernador deja gobernador, aunque es más fácil que si no lo pone si lo puede vetar y de esos está llena una ruta dinamitada por sus propios compañeros de viaje.

Dos son aspirantes sumamente placeados que anhelan convertirse en candidatos y que están conscientes de que no lo serán, cuando menos propuestos por el partido en que militan.

Félix Salgado en Guerrero y Saúl Monreal son opciones que debido a reglamentos internos de su partido no pueden suceder a su hija y hermano, respectivamente.

Sin embargo, en Guerrero se sabe quién tiene el veto de la actual gobernadora, Evelyn Salgado y es Abelina López, la alcaldesa de Acapulco. Beatriz Mojica parece ser la opción.

Tlaxcala tiene seis años de espera de la senadora Ana Lilia Rivera, quien tiene el veto de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, caso contrario del alcalde de la capital, Alfonso Sánchez que recibe el respaldo de la mandataria estatal.

Nuevo León es una entidad no gobernada por Morena, a la que le tiene echado el ojo. El senador Waldo Fernández tiene una buena presencia, pero su respaldo por el Verde lo convierte en un elemento nada sencillo de apoyar y posiblemente sea parte de una negociación en la que se involucren San Luis Potosí y Quintana Roo.

En Zacatecas, el gobernador David Monreal tiene en la senadora Verónica Díaz Robles su apuesta, en tanto que no quiere dejar transitar ni a su hermano Saúl Monreal, ni al diputado Ulises Mejía.

Quintana Roo es una plaza donde la gobernadora tiene dos cartas, la alcaldesa de Cancún, Paty Peralta, y el senador Eugenio Segura. El vetado es el director de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo.

San Luis Potosí vive una situación parecida a Guerrero y Zacatecas, donde las reglas internas de Morena no permiten el nepotismo, aunque el estado gobernado por un aliado de la 4T, pero no militante de Morena que quiere a su esposa, la senadora Ruth Silva como candidata, la alianza Morena-Verde puede sufrir una fractura.

Sinaloa tiene al senador Enrique Inzunza como favorito del gobernador Rubén Rocha y la también Imelda Castro como la favorita de los grupos.

Chihuahua vive una situación difícil, en la que el principal objetivo de la 4T es conquistar el territorio. Andrea Chávez es vetada por los principales soportes de Morena, principalmente por el respaldo que tiene del senador Adán Augusto López y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez, se adelante en la carrera.

En Querétaro los grupos poderosos del morenismo no quieren a Santiago Nieto como su candidato, como también sucede en Michoacán con Raúl Morón, vetado por el gobernador; en Colima, con Mario Delgado y en Aguascalientes, con Arturo Ávila.

Este es el panorama que priva en algunas entidades del país, esperemos el paso del tiempo, para ver quiénes vencen la resistencia y pudieron pasar la aduana del veto.

