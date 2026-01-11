“Los de Aguilera” recordarán al Divo de México en La Maraka

El 28 de febrero en el escenario del este gran salón

Karina, Diego Morán, Ernesto D’Alessio y Sheyla serñan invitados de lujo

Por: Asael Grande

Este 28 de febrero en el escenario del salón La Maraka se vivirá un concierto inolvidable recordando al divo de México con el show “Los de Aguilera” con unos invitados de lujo que harán vibrar y sentir las emociones en cada canción: Karina, Diego Morán, Ernesto D’Alessio y Sheyla.

Los músicos que acompañaron por muchos años en la intimidad del escenario y del estudio de grabación al más grande cantautor de México, Juan Gabriel, honrarán su memoria con respeto y fidelidad a su legado con la orquesta original del Divo de Juárez, con la mayoría de los músicos, mariachi y coros de inolvidable, teniendo como invitados especiales a consagrados cantantes que lograrán la combinación exacta, para disfrutar de una noche mágica de música, con las mejores interpretaciones.

“Todos los que somos cantantes, el maestro Juan Gabriel nos ha dejado su obra, y creo que no hay un concierto en el que yo haya estado cantando de manera individual a Juan Gabriel, y en esta ocasión el reto es hacerla con ‘Los de Aguilera’, este concierto se distingue por los músicos que tocaban con Juan Gabriel, y es algo muy hermoso, y muy difícil, difícil cantar con ellos porque no hay secuencias, la música está viva, es un asunto de comunicación, de intimidad con los músicos, muy auténtico, muy genuino, algo que no se puede explicar, hay momentos de mucho clímax, de mucho dramatismo, y eso lleva tu voz a explotarrla de una manera muy especial, al máximo de lo que te exige tu instrumento vocal; que se hayan fijado en mí es un honor, y por supuesto, que no lo pensé dos veces, me siguen siguiendo los proyectos que tienen que ver con el maestro Juan Gabriel, y eso es muy hermoso, es como si su espíritu me siguiera para cantarlo”, comentó en conferencia de prensa, Ernesto D’Alessio, quien ha interpretado en obras musicales como El Fantasma de la Opera, José el Soñador, Los miserables, Aladino, por mencionar sólo algunos.

Por su parte, Sheyla Tadeo, actriz, comediante y cantante mexicana, mejor conocida por sus apariciones en varias series de televisión, además de participar en programas como’Cantando por un Sueño y Reyes de la canción, compartió que “el sólo hecho de haber estado con Juan Gabriel en el Auditorio Nacional cuando me invitaron, yo pensaba que sólo iba a ir a ver el show, siempre he sido un gran fan del señor Juan Gabriel, de sus músicos, de su música, y me invitó a subir al escenario, y cuando conocí a Alberto Aguilera arriba del escenario, no me pasaba saliva del nervio, es como llevar en el adn la música de él, y lo escuchas, te sabes todas sus canciones, las coreas, es maravilloso, así que cuando lo vi arriba tuvo la amabilidad de ser divino, era un genio, realmente me cambió la vida, él me rebautizó con el Tadeo, cambió mi vida como cantante, extendiendo mi rango vocal, y llevándome a hacer cosas que no pensé que tuviera la capacidad de hacerlas al día hoy, y a Ernesto D’Alessio y a mí nos llevaron musicalmente a un límite, donde dices tú, ‘qué más?’, sentimos como una electricidad impresionante, siento que Juan Gabriel entra en mí, baja en mí, y hace de mño lo que le da su regalada gana, y yo me dejo, entonces disfruto mucho cantar aJuan Gabriel, quien me dio muchos consejos, fue una persona muy amorosa”.

