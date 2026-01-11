Entregan primeras áreas renovadas en terminales 1 y 2 del AICM

Avance de 35% en la remodelación integral

– Autoridades reportan la reapertura de salas de última espera, bandas de equipaje y filtros de revisión

Grupo Aeroportuario Marina reabrió diversas instalaciones, como parte de la remodelación integral del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México iniciada en 2025, con lo cual se tienen mejores condiciones para millones de pasajeros al año, con acciones que favorecen la movilidad.

En las zonas intervenidas ubicadas en el área internacional de la Terminal 1, se atienden a aproximadamente a alrededor de 8 millones de pasajeros anuales, un 18% del total de los viajeros del aeropuerto.

Los frentes de trabajo que se entregaron al público, son: la sala de última espera 20, las bandas de reclamo de equipaje 10, 11 y 12, en las cuales se reciben las maletas de vuelos provenientes de Centro y Sudamérica, así como el pasillo que conduce a estas desde el recinto migratorio.

Con estas obras se busca hacer más fluido el tránsito de pasajeros que llegan del extranjero y reducir tiempos de espera en los puntos de mayor concentración.

Se reanudó también el servicio del Puesto de Inspección de Pasajeros “Golfo”, cuya configuración incrementa las líneas de inspección de 4 a 8, lo cual permitirá seguir reduciendo los tiempos de revisión de personas y equipaje de mano. Dentro del diseño del nuevo filtro se consideró una línea equipada para la atención de personas con alguna discapacidad.

Por su parte, en la Terminal 2, están nuevamente operativas las áreas en donde se ubican 9 de las 12 bandas de reclamo de equipaje, 5 nacionales y 4 internacionales. Estos espacios reciben a alrededor de 12 millones de pasajeros anuales.

En todas las zonas mencionadas se sustituyeron instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, pisos, plafones, así como señalética y se renovó el aspecto de muros y columnas.

Durante el mes de enero se estarán entregando otros frentes de trabajo, como las fachadas de la terminal 1, entre las puertas 1 a la 3, así como el ambulatorio en el área intervenida que contempla una nueva zona de comida rápida. Con las áreas entregadas, la remodelación presenta un avance global del 35%.

Buscan regularizar servicio de taxis

Con miras a regularizar el servicio de transporte privado afuera del AICM durante el Mundial 2026, desde diciembre pasado se instalaron mesas de trabajo con las empresas, agrupaciones y permisionarios que operan en las terminales aéreas.

Este ejercicio representa el comienzo de una nueva etapa de coordinación interinstitucional, orientada a la profesionalización y mejora continua del servicio, con un enfoque centrado en las personas usuarias como eje rector de las decisiones y acciones que se implementen.

Las mesas de trabajo estarán dirigidas a fortalecer la seguridad operativa, elevar la eficiencia en la prestación del servicio y promover la modernización tecnológica, en concordancia con los estándares propios del entorno aeroportuario.

El proceso tendrá un carácter permanente y de largo plazo, con el objetivo de consolidar un modelo de transporte terrestre ordenado, confiable y sostenible, en estricto cumplimiento del marco legal y normativo vigente, que garantice un servicio de calidad para quienes utilizan el aeropuerto.

Espacios que fueron reabiertos al público

– La sala de última espera 20

– Las bandas de reclamo de equipaje 10, 11 y 12, que reciben maletas de vuelos procedentes de Centro y Sudamérica

– El pasillo de conexión entre el área de migración y dichas bandas de equipaje

– Otra de las reaperturas clave en la Terminal 1 es el Puesto de Inspección de Pasajeros “Golfo”, donde se hizo una reconfiguración completa del filtro de seguridad. Dentro del diseño del filtro se incorporó una línea específica para personas con discapacidad, con el fin de ofrecer un servicio más accesible e incluyente.

– En la Terminal 2, también se reabrieron al público áreas fundamentales para la operación diaria: ya están nuevamente en servicio los espacios donde se ubican nueve de las 12 bandas de reclamo de equipaje, de las cuales cinco son nacionales y cuatro internacionales.

– Estas bandas atienden a cerca de 12 millones de pasajeros al año, por lo que su rehabilitación resulta central para evitar saturaciones y mejorar el proceso de llegada de vuelos tanto dentro del país como del extranjero.

Renovación de instalaciones y acabados

En todas las zonas intervenidas —tanto de la Terminal 1 como de la Terminal 2— se realizó una sustitución integral de instalaciones y acabados, que incluye:

– Renovación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias

– Cambio de pisos y plafones

– Actualización de señalética

– Mejora del aspecto de muros y columnas

Lo que viene: fachadas y nueva zona de comida rápida

Las autoridades aeroportuarias adelantaron que, durante enero, se entregarán otros frentes de trabajo, entre ellos:

– Las fachadas de la Terminal 1, en el tramo comprendido entre las puertas 1 y 3

– El ambulatorio del área intervenida, que incorporará una nueva zona de comida rápida