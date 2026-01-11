Se suma el PRI mexiquense a exigencia de pausar obras donde está implicado “El clan”

Cercanos de los hijos de AMLO

Toluca, Mex.- Militantes y simpatizantes del PRI del Estado de México se sumaron y respaldaron a la dirigencia nacional de ese partido, que exigió pausar de inmediato todas las obras en proceso y en funcionamiento en las que hayan participado Amílcar Olán, Pedro Salazar Beltrán y los hijos de Andrés Manuel López Obrador (El clan)

A traves de la dirigente estatal, Cristina Ruiz, demandaron someterlas a una auditoría técnica independiente, profesional, profunda y minuciosa, hasta garantizar que no representan un riesgo para la gente, dada la urgencia de preservar vidas y evitar más tragedias.

Tras expresar su solidaridad con las familias de quienes fallecieron en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, Ruiz Sandoval advirtió que gobernar es cuidar vidas, no proteger negocios.

“México necesita carácter, decisiones valientes y autoridad moral. Frente a la corrupción que mata, no puede haber silencio”, aseguró.

En ese sentido, Alejandro Moreno puntualizó que “el tiempo los alcanzó. El tren se descarriló. Hay 13 personas muertas y 98 heridas por culpa de la corrupción solapada por Morena. Queda claro lo que pasa cuando gobierna la corrupción criminal de Morena: el pueblo de México paga con su vida”.