Ecatepec suspende permisos para la carga y descarga en la vía pública

Durante el mes de enero

Ecatepec, Méx.- La a presidenta municipal Azucena Cisneros Coss y el cuerpo edilicio aprobaron la suspensión de la expedición del permiso municipal para realizar maniobras de carga y descarga en la vía pública durante el mes de enero de 2026.

La alcaldesa informó que dicha medida se tomó para que los formatos sean más seguros y para simplificar el trámite.

“Mi función, mi posición es estar del lado de los ciudadanos. En el tema de carga y descarga se vuelve una cosa a veces engorrosa y a veces se presta para la corrupción, decidimos pararlo (…) y mejorar los formatos con lo que le llaman papel seguridad y volverlo mucho más simplificado”, refirió y agregó que el objetivo es ayudar a la población.

También aprobaron las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social denominado “Universitarios en Movimiento para el Bienestar”, cuyo objetivo es contribuir a disminuir el rezago educativo de las personas de 18 a 29 años de edad que habiten en Ecatepec y se encuentren en condición de pobreza para costear su traslado a clases en las instituciones universitarias, mediante el otorgamiento de transferencias monetarias.

Igualmente, votaron a favor de la campaña de bonificaciones en el pago de los derechos por los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, dirigida a los contribuyentes que realicen su pago anual de manera anticipada, a los contribuyentes cumplidos, a aquellos que reciben el servicio de agua de manera intermitente y a los que pertenecen a algún grupo vulnerable.