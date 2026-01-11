Un pequeño grupo trata de desvirtuar los logros de CUSAEM, dicen directivos

Manifestación en Paseo Tollocan

Valle de México.- Aproximadamente 30 integrantes, de los 22 mil que conforman el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), encabezados por supuestos liderazgos que solo buscan intereses personales, se manifestaron sobre Paseo Tollocan, y solamente lograron causar molestias en el tránsito de la vía.

Su interés, afirman directivos de esa corporación, ha sido en los últimos tiempos el de «desvirtuar lo logrado por el actual comandante en jefe de los CUSAEM, Carlos Javier Álvarez Cárdenas, quien ha podido cambiar los destinos laborales de los guardias y vigilantes», dijeron.

Entre esos logros -continuaron- se tiene la incorporación de los elementos a la ruta profesional, a las certificaciones de los mismos, a la salud de cada integrante, y la capacitación, situación que estaba olvidada en la organización.

En esta ocasión, la misma Secretaría de Seguridad estatal les ofreció una mesa de diálogo, pero sus peticiones estuvieron mal enfocadas, mal asesoradas, por lo que salieron sin respuesta de la reunión.

Desestimaron los protestantes que los cortes a la circulación, como los realizaron, son ilegales, ya que son considerados por la ley, ataques a las vías generales de comunicación.