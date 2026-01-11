Regresan a Atizapán programas sociales del diputado Anuar AzarEstado de México domingo 11, Ene 2026
Atizapán de Zaragoza, Méx. El diputado panista Anuar Azar informó que el próximo 20 de enero volverán especialidades médicas y se sumarán a otras nuevas acciones en favor de labpoblación. “Creemos que la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho al alcance de todas y todos”, dijo. Abundó que “te esperamos en la Casa Ciudadana, ubicada en Avenida Paseos de México #21, colonia Jardines de Atizapán, para que conozcas los servicios y aproveches atención médica accesible y de calidad”, concluyó.