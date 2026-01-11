Regresan a Atizapán programas sociales del diputado Anuar Azar

Atizapán de Zaragoza, Méx. El diputado panista Anuar Azar informó que el próximo 20 de enero volverán especialidades médicas y se sumarán a otras nuevas acciones en favor de labpoblación. “Creemos que la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho al alcance de todas y todos”, dijo. Abundó que “te esperamos en la Casa Ciudadana, ubicada en Avenida Paseos de México #21, colonia Jardines de Atizapán, para que conozcas los servicios y aproveches atención médica accesible y de calidad”, concluyó.