Cristian Castro regresa al Auditorio Nacional

Tras varios años de ausencia en uno de los recintos más emblemáticos de México, Cristian Castro regresa al Auditorio Nacional con dos presentaciones especiales como parte de su gira Desde el Corazón Tour 2026 este 10 y 11 de marzo.

Este esperado reencuentro marca un momento clave en la trayectoria del artista, quien vuelve a uno de los escenarios más importantes del país para ofrecer un espectáculo cargado de emoción, nostalgia y grandes éxitos que han acompañado a generaciones enteras. Con una producción elegante y una interpretación honesta, Cristian Castro promete dos noches inolvidables donde la música y la conexión con su público serán

las verdaderas protagonistas.

Con una carrera que supera las tres décadas, Cristian Castro es una de las voces más emblemáticas del pop en español. Su discografía incluye múltiples álbumes multiplatino y éxitos que han marcado a distintas generaciones como “Azul”, “Lloran las rosas”, “No podrás”, “Volver a amar” y “Por amarte así”. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocido con importantes premios internacionales y ha consolidado una sólida presencia en escenarios de México, Latinoamérica y Estados Unidos, convirtiéndose en un referente indiscutible de la música romántica en español.

Desde el Corazón Tour 2026 es una celebración a su carrera y a las canciones que han definido la historia del pop en español, presentado en un formato íntimo y poderoso que rinde homenaje tanto a la esencia del artista como a su profunda relación con el público mexicano.

Las presentaciones se llevarán a cabo los días 10 y 11 de marzo de 2026, a las 8:30 p.m., en el Auditorio Nacional. La venta general de boletos comenzará el jueves 15 de enero a las 11:00 a.m., a través de Superboletos.com y taquillas del Auditorio Nacional.

Dos fechas. Un escenario histórico. Y un regreso que promete quedarse en la memoria del público.