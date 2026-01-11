«Desafío Dalí»: La exposición que transforma la percepción del arte

Llega a México tras su exitosa gira internacional

Experiencia con tecnología de punta y más de 100 obras del maestro catalán

Por Arturo Arellano

«Desafío Dalí» no es solo una exposición, es una experiencia que desafía los límites de la percepción. A través de proyecciones en tres dimensiones, realidad aumentada y entornos interactivos, los visitantes podrán explorar el universo único de Dalí como nunca antes. Desde sus célebres relojes derretidos hasta sus paisajes oníricos, cada rincón de la exposición invita a los asistentes a sumergirse en un mundo donde la imaginación no tiene límites.

La exposición comenzó su recorrido en México en el Parque Naucalli de Naucalpan, Estado de México, y continuará visitando durante 2025 y 2026 ciudades como Guadalajara, Tijuana, Ciudad de México y Mérida, consolidándose como uno de los proyectos culturales más ambiciosos de la región.

Angélica del Rey, directora de marketing y comunicación en Plan B, empresa que trae esta exposición a México, explica en entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN el propósito revolucionario detrás de esta iniciativa «Estamos bien contentos porque es una exposición que une dos universos: el arte y la tecnología. Se llama Desafío Dalí porque se trata de poner todo su arte, biografía, historia en una sola exposición», expresó la ejecutiva.

Plan B, fundada en 2007 por Miguel López-Pelegrín, se ha consolidado como una de las productoras de eventos culturales más importantes en Latinoamérica, especializada en la creación de experiencias inmersivas que combinan entretenimiento educativo (edutainment) con innovación tecnológica. La empresa cuenta con más de veinte años de experiencia acumulada en diseño, producción y dirección de arte en diversos ámbitos, desde cine y publicidad hasta teatro, ópera y exposiciones de arte de alcance internacional.

​

Un recorrido cronológico

por la vida y obra de Dalí

El recorrido que ofrece la exposición es meticulosamente estructurado para permitir que los visitantes comprendan la evolución artística e intelectual de Salvador Dalí. «Primero se hace una cronología, desde el nacimiento de Dalí, su primera pintura y cómo va impactando el paso de la historia mundial en su trabajo», explica Del Rey. «El impacto de lo que pasa a nivel social, también cuando conoce a Freud, cuando se mete en la parte de los sueños y cómo va incorporando personajes en sus obras», añade.

Este recorrido cronológico es fundamental para entender cómo las corrientes del siglo XX moldearon el pensamiento creativo del artista catalán. Salvador Dalí nació el 11 de mayo de 1904 en Figueres, España, y desde temprana edad demostró habilidades artísticas excepcionales. Sin embargo, fue la lectura de «La interpretación de los sueños» de Sigmund Freud lo que transformó su enfoque artístico de manera definitiva. Dalí encontró en los escritos del psicoanalista austriaco la clave para acceder a los miedos, deseos y obsesiones ocultos que lo habían acompañado desde la infancia. Esta influencia lo llevó a desarrollar su revolucionario «método paranoico-crítico», una técnica que le permitía extraer elementos del inconsciente y plasmarlos en composiciones visuales donde la realidad se deformaba de maneras nunca antes vistas.

​

El encuentro personal entre Dalí y Freud en Londres el 19 de julio de 1938 fue breve pero significativo. Aunque inicialmente Freud fue escéptico con respecto al surrealismo, quedó posteriormente más impresionado por el artista de lo esperado, lo que evidencia el profundo impacto que Dalí había logrado generar con su enfoque revolucionario.

​

Dalí como precursor del arte

contemporáneo y la creatividad comercial

Uno de los aspectos menos conocidos pero más relevantes de la obra de Salvador Dalí es su influencia pionera en el ámbito del diseño, la publicidad y el branding. «Es precursor del arte contemporáneo, diseñó logos y muchas cosas de mercadotecnia y publicidad. Dalí fue disruptivo y eso tratamos de replicarlo», subraya Angélica del Rey.

Esta diversificación creativa de Dalí fue revolucionaria para su época. El artista no se limitó a trabajar en lienzos y esculturas: también diseñó joyas para la prestigiosa joyería Tiffany’s, colaboró en campañas de moda, creó instalaciones cibernéticas y hasta participó en anuncios televisivos. Sin embargo, su creación publicitaria más icónica fue indudablemente el logo de Chupa Chups, diseñado en 1969. Cuando el empresario catalán Enric Bernat buscaba expandir su marca a nivel internacional, contrató a Dalí para crear una identidad visual memorable. Según la leyenda ampliamente documentada, el artista realizó el diseño en apenas una hora, creando la icónica flor amarilla con tipografía roja que aún hoy identifica al caramelo más vendido de la historia. Este trabajo demostró cómo Dalí entendía que el arte podía ser un instrumento estratégico de comunicación comercial.

​

Del Rey destaca esta faceta del artista durante la entrevista: «Dalí fue disruptivo», porque comprendía que la creatividad podía aplicarse a todos los ámbitos de la experiencia humana, no solo a la pintura académica.

Ampliación de escala y

fidelidad en las reproducciones

Uno de los aspectos más impactantes de «Desafío Dalí» es la reescalificación dramática de las obras. «Sus obras eran de 20 por 30 cm y aquí las replicamos en dos por tres metros. Para poder admirar cada detalle, porque generalmente no puedes ver las obras tan de cerca y aquí podremos observar todo lo que nuestros ojos no pueden ver a simple vista», explica Del Rey.

Esta ampliación no es arbitraria ni puramente estética. Permite que los visitantes aprecien los detalles minuciosos de la técnica de Dalí, los trazos, las texturas, las capas de significado que el artista meticulosamente incorporaba en cada centímetro de su superficie pictórica. Las obras ampliadas se convierten en entornos envolventes donde el espectador se sumerge literalmente en el universo visual daliniano.

Fundación Gala-Salvador Dalí

Garantiza calidad y autenticidad

Un elemento crítico que diferencia a «Desafío Dalí» de otras exposiciones inmersivas es su aval oficial. «Todas estas cosas están avaladas por la Gala Dalí, es decir, que antes de que podamos montar esto, ellos verificaron cada una de las impresiones y cada detalle de este trabajo, para que nada estuviera en otro tono o distorsionado. Aquí está todo cuidado y somos lo más puristas posible», enfatiza Del Rey.

La Fundación Gala-Salvador Dalí, con sede en Figueres, es el organismo oficial responsable de preservar, investigar y promocionar la obra del artista. Su supervisión directa en cada aspecto de la exposición garantiza que la representación visual, histórica y conceptual del pensamiento de Dalí sea fiel al original.

​

Dimensión tecnológica:

Dalí como visionario

Quizá el elemento más sorprendente de la exposición es cómo revela a Dalí como un artista anticipado a su tiempo, particularmente en su comprensión de las posibilidades tecnológicas. «En la parte de tecnología tenemos una sala 3D y vemos cómo Dalí era anticipado a esa época. En los años 70s él ya pintaba en este formato», señala Del Rey.

Esta observación es históricamente precisa. El interés de Dalí por la tercera dimensión, la holografía y el arte tridimensional comenzó en 1965 cuando exploró técnicas de estereoscopia inspiradas por el trabajo del pintor Gerard Dou. A partir de 1970, Dalí trabajó con la lente de Fresnel para elaborar imágenes estereoscópicas, y en 1972 realizó su primera exposición de hologramas en la Knoedler Gallery de Nueva York.

El núcleo de la experiencia de «Desafío Dalí» es su uso extensivo de realidad virtual. «Al final el recorrido es un viaje al imaginativo de Salvador Dalí a través de la realidad virtual. Replicamos el cómo creemos que él pensaba y cómo lo hacía mientras pensaba. Lo que estaría pensando cuando hizo los relojes derretidos que representan la permanencia de la memoria. Es un agasajo, entras a un mundo diferente lleno de color de magia», describe Del Rey con entusiasmo.

Los relojes derretidos, específicamente la obra maestra «La persistencia de la memoria» (1931), representan uno de los símbolos más reconocibles del surrealismo.

​

La precisión

como imperativo

No obstante, la magia aparente de la exposición, su producción presenta desafíos técnicos considerables. «Sobre todo las gigantografías son difíciles. En temas de producción no es nada fácil. Todo debe ser simétrico fiel a la obra original», reconoce Del Rey.

Las gigantografías —impresiones a gran escala— requieren una precisión milimétrica para garantizar que los colores, las proporciones y los detalles se mantengan fieles a las obras originales. Cualquier desviación mínima en el tono o la simetría comprometería la integridad artística de la exposición.

La exposición ha tenido una recepción extraordinaria en las ciudades donde se ha presentado previamente. «No ha habido persona que no le encante. Siempre hay comentarios de sorpresa. Es algo muy bien recibido porque se respeta el imaginario de Dalí», afirma Del Rey.

Para profundizar esta experiencia, la exposición incluye un componente narrativo único. «Además hay un podcast que avanza en cada sala y nos van contando la historia», explica la directora de Plan B. Este podcast actúa como un relato envolvente que acompaña al visitante a través de las seis áreas temáticas, proporcionando contexto histórico, anécdotas personales sobre Dalí y análisis profundos de sus obras. Es un uso innovador del audio para crear una narrativa que trasciende la observación visual tradicional.

Una experiencia

familiar y educativa

El alcance de «Desafío Dalí» se extiende más allá de los coleccionistas de arte y los historiadores. «Es algo para toda la familia. Los padres disfrutan de traer a sus hijos y les explican. También aprenden juntos. Eso es lo más padre», subraya Del Rey, enfatizando el componente familiar y educativo.

Esta accesibilidad intergeneracional es intencionada. La exposición está diseñada para mayores de 3 años, cuenta con accesibilidad completa para personas en silla de ruedas, y ofrece un lenguaje visual y narrativo que comunica tanto a nuevas generaciones nativamente digitales como a visitantes más experimentados. Es un ejemplo de cómo la tecnología y el arte pueden democratizarse sin comprometer la calidad ni la profundidad intelectual.

​

La exposición abre sus puertas todos los días de 10:00 a 19:00 horas en el Centro de Exposiciones del Parque Naucalli, ubicado en Blvd. de la Santa Cruz MZ 020, Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de Juárez, Estado de México. La entrada está disponible desde $200 hasta $440 pesos dependiendo del día de visita, con descuentos especiales para estudiantes y personas de la tercera edad.

​

Se recomienda llevar audífonos de buena calidad y un smartphone completamente cargado para aprovechar plenamente el podcast narrativo que acompaña cada sala. Los boletos están disponibles en las plataformas Ticket One y Fever, donde es aconsejable adquirir las entradas con anticipación dado el alto flujo de visitantes que ha caracterizado las presentaciones previas.