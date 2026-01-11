Primera faena de “Limpiemos Nuestro Edomex” de 2026

En el primer cuadro de Toluca

Toluca, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez arrancó en punto de las 08:00 de la mañana de este día en Toluca la primera faena de la campaña “Limpiemos Nuestro EdoMéx” de este 2026.

Con la participación de 202 servidores públicos, se dio continuidad a la limpieza en el primer cuadro de la capital mexiquense, específicamente a lo largo de un kilómetro de la calle Nicolás Bravo, desde Paseo Matlazincas hasta Palacio de Gobierno.

Al iniciar la jornada, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció a las y los voluntarios gubernamentales por sumarse a dichas acciones orientadas al rescate del entorno urbano próximo a la sede del Poder Ejecutivo. Dijo que han sido bien recibidas por la ciudadanía.

“Limpiemos Nuestro EdoMéx” es una iniciativa de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, iniciada en septiembre de 2024, con el propósito de sumar voluntades en acciones de limpieza para rescatar espacios urbanos, cuerpos de agua, y evitar encharcamientos en la época de lluvias.

En esta ocasión participaron trabajadores de las áreas de Vocería, Giras y Logística, Eventos Especiales, Atención Ciudadana, Ayudantía, Junta de Caminos, y se contó con elementos de la Secretaría de Seguridad de Estado de México.

Equipados con palas, escobas, costales, carretillas, entre otras herramientas, las y los servidores públicos trabajaron durante dos horas para retirar basura y yerba de guarniciones, banquetas y parte de la calle Nicolás Bravo, y en tramos de las vialidades Aztlán, Aztecas, Tolotzin, Pedro Cortes, Federico Hardy, Manuel Alas y Santos Degollado.

Los trabajos dieron paso a acciones de balizado por parte de personal de la Junta de Caminos del Estado de México.

Al término, la Gobernadora Delfina Gómez realizó un recorrido y saludó a comerciantes, vecinos y transeúntes a quienes externó el compromiso de servicio de su administración. Les informó que se contempla llevar a cabo acciones de iluminación, así como de pintado de fachadas con la colaboración de vecinos.