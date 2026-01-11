Se cancelaron 320,692 empleos ante el IMSS en diciembre

Pérdida estacional de puestos de trabajo

Persiste práctica ilegal de dar de baja a trabajadores el fin de año para recontratarlos en este mes

El mercado laboral formal en México cerró 2025 con una reducción de 320,692 mil plazas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), confirmando el ajuste estacional que se repite al final de cada año.

Aunque la magnitud de la caída fue menor a la observada en 2023 y 2024, el comportamiento confirma la persistencia de un patrón estructural asociado a la finalización de contratos temporales, obras y esquemas de subregistro.

Al 31 de diciembre de 2025, el número de puestos de trabajo formales se ubicó en 22 millones 517,076 registros ante el IMSS, equivalente a una contracción de 1.4%, respecto a noviembre, cuando se registraron 22,837,768 millones.

En términos comparativos, la pérdida fue inferior a la registrada en diciembre de 2024, cuando se eliminaron 405,259 empleos, una caída de 1.8%, y también menor a la de 2023, año en el que se cancelaron 384,882 plazas, con una reducción de 1.7 por ciento.

El ajuste observado en 2025 también se compara con el de diciembre de 2022, cuando se perdieron 345,705 puestos, y con el de 2021, con una disminución de 312,902 registros.

Si bien la caída del último año no es la más pronunciada de la serie reciente, sí mantiene al mercado laboral dentro de una dinámica de alta volatilidad al cierre del ejercicio, sin señales claras de ruptura del ciclo estacional, pese a la solicitud de la autoridad laboral a los patrones para erradicar esta práctica.

La composición del empleo mostró estabilidad en la proporción de puestos permanentes, que representaron 86.9% del total, mientras que los eventuales se mantuvieron en 13.1%. Sin embargo, esta estabilidad no impidió la cancelación neta de plazas, lo que sugiere que la estacionalidad continúa afectando tanto a contratos temporales como a relaciones laborales más prolongadas.

En paralelo, el salario base de cotización promedio alcanzó los 627.9 pesos diarios, con un crecimiento anual de 6.9%, el nivel más alto registrado para un mes de diciembre. Este incremento salarial contrasta con la reducción en el número de empleos, reforzando la divergencia entre ingresos y volumen de ocupación formal.

El cierre de 2025 también estuvo acompañado por una disminución de 6,839 registros patronales, en un entorno marcado por mayores controles administrativos y llamados de la autoridad laboral para erradicar prácticas recurrentes de ajuste estacional. A pesar de estas solicitudes, el comportamiento del empleo formal volvió a reflejar la persistencia de un patrón estructural en el mercado laboral mexicano.

¿Cómo afecta esta práctica a los trabajadores?

El año pasado, el IMSS emitió una alerta oficial dirigida a los empleadores para evitar la práctica ilegal de dar de baja a trabajadores en diciembre para recontratarlos en enero.

Esta estrategia, utilizada para evadir obligaciones laborales, afecta directamente a miles de empleados. Por ello, el IMSS advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones conlleva consecuencias legales, ¿pero qué puedes hacer si esto te pasa?

La interrupción de la afiliación al Seguro Social no es un trámite administrativo inofensivo; tiene efectos reales y negativos en la vida de las personas trabajadoras.

Según el instituto, esta práctica puede afectar el acceso continuo a servicios médicos y pago de incapacidades, la acumulación de semanas cotizadas para la jubilación, el ahorro para el retiro (AFORE), y el puntaje y continuidad para obtener créditos de vivienda (Infonavit).

Como prueba de la recontratación cíclica, el instituto informó que en enero de este 2025, 142,398 trabajadores fueron reingresados por la misma empresa que los había dado de baja apenas un mes antes.

¿Hay multas por este tipo de prácticas?

Si bien el IMSS reconoce que existen esquemas de contratación temporal legítimos, subraya que dar de baja a un empleado permanente para recontratarlo semanas después carece de justificación legal.

Para combatir este fenómeno, el organismo recordó que cuenta con mecanismos de supervisión para detectar patrones de baja y alta masiva en periodos cortos.

Por lo que, los empleadores pueden enfrentar responsabilidades ante las autoridades fiscales y administrativas.

Las multas y sanciones derivadas de estas auditorías ponen en riesgo la liquidez de los centros de trabajo.

¿Qué hacer si me despiden y me recontratan?

Si tienes dudas o enfrentas un problema similar en tu trabajo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece asesoría, asistencia en conciliación y representación jurídica gratuita.

La Profedet te puede ayudar a revisar tu problemática, resolver tus dudas y, en caso de conflicto, te brinda asistencia legal en la audiencia conciliatoria ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) o te representa en un juicio ante los tribunales laborales.