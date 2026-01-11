Laika regresa a México con un “renacer peludo” que promete revolucionar el cuidado de las mascotas y ya está dando de qué hablar

El sector pet-friendly supera los 5,400 millones de dólares anuales

México ocupa el cuarto lugar mundial en tenencia de mascotas

En un país donde las mascotas ya son consideradas parte de la familia y a veces el consentido del hogar, Laika está de vuelta y su regreso no pasó desapercibido entre pet lovers, veterinarios y hasta influencers del mundo animal.

Hoy, 7 de cada 10 hogares en México comparten su vida con un peludo, posicionando al país como el cuarto mercado más grande del mundo en tenencia de mascotas. Son 43.8 millones de perros y 16.2 millones de gatos que llenan de vida los hogares, impulsando una industria que ya supera los 5,400 millones de dólares al año y que sigue creciendo a un ritmo constante.

Pero detrás de esta cifra también existe una realidad: miles de tutores siguen enfrentando compras sin garantía, productos que no cumplen su promesa, desinformación y la eterna pregunta: “¿qué es lo mejor para mi compañero?”.

Ante este panorama, Laika regresa a México más preparada, más humana y más conectada con lo que hoy necesitan las familias y sus animales de compañía. Llega con una operación renovada, totalmente local y con un nuevo enfoque: “Universo Peludo”, un ecosistema diseñado para acompañar cada etapa de vida de los peludos con tecnología, curaduría veterinaria y un profundo sentido de empatía.

“Es un renacer que combina emoción, aprendizaje y propósito; volvemos más preparados que nunca para acompañar a las familias mexicanas y sus peludos”, compartió Eduardo Chedraui, CEO de Laika México, quien adelantó que la marca llega con entregas el mismo día en CDMX, productos avalados por veterinarios, asistencia 24/7 y una Línea de Apoyo Petlover que ofrece orientación y acompañamiento emocional para los tutores.

Fundada en Colombia en 2018 y hoy presente en Chile y Perú, Laika suma ya más de un millón de usuarios activos en Latinoamérica, con una recompra superior al 60 %, respaldada por su modelo de logística propia y una curaduría de marcas premium que la comunidad petlover reconoce y recomienda.

En su nueva etapa mexicana, la marca operará con liderazgo local, nuevas alianzas y una misión que va más allá de la venta de productos: generar bienestar real desde todas sus trincheras.

“México es uno de los mercados más importantes para la industria pet care global, y nuestro objetivo es que cada compra hecha con amor también ayude a peluditos sin hogar. Cada decisión dentro de Laika tiene un propósito: mejorar la vida de las mascotas y fortalecer a la comunidad que las ama”, señaló Laura Torrado, Head de Franquicia de Laika México.

Con este regreso, Laika no solo vuelve al mercado: vuelve a la conversación social, a los grupos de Facebook de rescatistas, a los chats de tutores primerizos y a los timelines donde los perros y gatos son los verdaderos protagonistas.