Maizena y De la Rosa unen sabores en un tributo a México

El atole es uno de los sellos gastronómicos de nuestro país

Una propuesta que busca despertar emociones y crear nuevas historias

Por: Asael Grande

El atole es una de las bebidas tradicionales mexicanas más apreciadas al ser disfrutada por 5 de cada 10 mexicanos, siendo la temporada invernal donde se concentra el 60% del consumo durante el año. Su delicioso sabor consigue conectar y unir a las personas.

Bajo este contexto, Maizena y Dulces de la Rosa presentan una colaboración inédita que celebra la innovación a través de un icónico dulce mexicano: el nuevo Atole Maizena sabor Mazapán de la Rosa, una propuesta que busca despertar emociones y crear nuevas historias, dando un giro moderno y delicioso a un clásico que ha acompañado a generaciones. Este atole es más que una bebida: es un verdadero apapacho que envuelve el alma.

Edgardo Angulo, Director de Marketing para Unilever Foods, comentó que “esta época navideña es muy importante para Unilever y para nuestra marca que es Maizena, presentamos hoy la nueva colaboración que tenemos con Mazapan de la Rosa; el atole es in icono de la cultura mexicana con más de 150 años de existencia en el país, y Maizena ha sido la marca líder y más representante, y el Mazapán de la Rosa es un dulce también icónico, y quisimos hacer esta alianza Atole de Maizena sabor Mazapán de la Rosa, el cincuenta por ciento de los mexicanos tienen incluido el atole en su dieta diaria, y estamos buscando seguir manteniendo la tradición tan mexicana del consumo del atole, el ochenta por ciento de su consumo se hace en la calle, y por eso quisimos invitar a los maestros atoleros para estar en su punto de venta antes de las cinco de la mañana para dar esa energía que necesitamos los mexicanos para iniciar el día, así que vamos a tener una campaña en las calles, vamos a empezar con ciento cincuenta carritos atoleros de Maizena para incentivar el consumo fuera de casa, ya que es una época en la que las tradiciones unen a las familias, a los amigos”.

Maizena sabor Mazapán de la Rosa estará próximamente a la venta en tienditas y supermercados y, para acompañar este lanzamiento, se llevarán a cabo activaciones y experiencias de degustación en puntos clave a nivel nacional, donde se invitará a los consumidores a disfrutar el atole como nunca antes con esta explosión de sabor mexicano.

Con este tipo de colaboraciones únicas, Maizena busca conectar con nuevos públicos y con sus fieles consumidores, celebrando lo que representa ser mexicano: sabor, historia, emoción y orgullo. Este nuevo proyecto busca unir la emoción y tradición mexicanas al combinar la popular bebida de Maizena con el icónico sabor del dulce de mazapán de De la Rosa.

Los “atoleros mexicanos” tendrán un rol importante, ya que el proyecto se centra en la preparación y disfrute de este atole, que es una bebida tradicional muy querida en México. Ya existen recetas caseras populares que combinan estos ingredientes, y esta colaboración ofrece una versión preenvasada para preparar fácilmente.

